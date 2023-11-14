Кристапс Порзингис заявил, что более эффективен в качестве 3-4-й опции в «Бостоне», чем в качестве 1-2-й в другой команде

Теги Бостон НБА Кристапс Порзингис Баскетбол

Тяжелый форвард «Бостона» Кристапс Порзингис заявил, что он намного более эффективен в качестве 3-й или 4-й опции в команде, претендующей на чемпионство, чем в качестве 1-й или 2-й опции в какой-либо другой команде.

Ранее Порзингис выступал за «Нью-Йорк», «Даллас» и «Вашингтон».

Латвийский игрок также опроверг утверждения о том, что он хочет быть в центре внимания.

 

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1 комментарий

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Оба штрафных Гранта Уильямса
Тингус Пингус оставляет очень приятные впечатления по старту чемпионата. Что в защите, что в нападении - крайне полезен. Как он кладёт трёхи (41%) просто поэзия.
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