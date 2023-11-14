Кристапс Порзингис заявил, что более эффективен в качестве 3-4-й опции в «Бостоне», чем в качестве 1-2-й в другой команде

Тяжелый форвард « » заявил, что он намного более эффективен в качестве 3-й или 4-й опции в команде, претендующей на чемпионство, чем в качестве 1-й или 2-й опции в какой-либо другой команде.

Ранее Порзингис выступал за «Нью-Йорк», «Даллас» и «Вашингтон».

Латвийский игрок также опроверг утверждения о том, что он хочет быть в центре внимания.