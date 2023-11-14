Джо Маззулла о матче с «Никс»: «Мне нравятся подобные игры, потому что они показывают, кто мы»

Главный тренер « » заявил, что ему понравился матч против принципиального соперника « » (114:98) и то, как проявила себя команда.

«Что может быть лучше? Мне нравятся подобные игры, потому что они показывают, кто мы, что мы делаем и в чем нам нужно стать лучше.

Мы не все время были хороши, но не отпустили соперника. Этому стоит порадоваться, потому что могло быть намного хуже. Мне показалось, что наши ребята продолжали гнуть свою линию, играли с правильным мышлением», – заявил Маззулла.