Джо Маззулла о матче с «Никс»: «Мне нравятся подобные игры, потому что они показывают, кто мы»

Теги Бостон Нью-Йорк НБА Джо Маззулла Баскетбол

Главный тренер «Бостона» Джо Маззулла заявил, что ему понравился матч против принципиального соперника «Нью-Йорка» (114:98) и то, как проявила себя команда. 

«Что может быть лучше? Мне нравятся подобные игры, потому что они показывают, кто мы, что мы делаем и в чем нам нужно стать лучше.

Мы не все время были хороши, но не отпустили соперника. Этому стоит порадоваться, потому что могло быть намного хуже. Мне показалось, что наши ребята продолжали гнуть свою линию, играли с правильным мышлением», – заявил Маззулла.

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