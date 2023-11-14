Джош Харт был близок к потере, но скинул мяч самому себе о спину Дрю Холидэя и забросил 3-очковый

Теги Бостон Нью-Йорк НБА Баскетбол - видео Дрю Холидэй Джош Харт Баскетбол

Защитник «Нью-Йорка» Джош Харт не растерялся в сложной ситуации под давлением игрока «Бостона» Дрю Холидэя.

На первых минутах четвертой четверти Харт почти совершил прыжок с мячом, но в последний момент скинул мяч самому себе о спину Холидэя, после чего забросил 3-очковый.

«Никс» уступили «Селтикс» со счетом 98:114. В активе Харта 16 очков, 9 подборов и 3 передачи при 3 из 6 из-за дуги.

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1 комментарий

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Zarema Aydamirova
Джош поверил себя как не в чем не бывало он в своём репертуаре
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