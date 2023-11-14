Защитник « » не растерялся в сложной ситуации под давлением игрока « » .

На первых минутах четвертой четверти Харт почти совершил прыжок с мячом, но в последний момент скинул мяч самому себе о спину Холидэя, после чего забросил 3-очковый.

«Никс» уступили «Селтикс» со счетом 98:114. В активе Харта 16 очков, 9 подборов и 3 передачи при 3 из 6 из-за дуги.