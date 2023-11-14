Монреаль обращался к НБА по поводу расширения лиги

Комиссионер НБА Адам Сильвер в понедельник стал гостем трансляции матча «Селтикс» – «Никс» на канале NBC Sports Boston. В ходе игры зашел разговор о возможном расширении лиги. Сильвер подтвердил, что НБА рассмотрит этот вопрос после того, как будет подписано новое соглашение о медиаправах.

По словам комиссионера, в США есть «пара городов», на которые НБА обратит внимание в первую очередь. Ожидается, что этими городами станут Сиэтл и Лас-Вегас. Также Сильвер подтвердил возможность международного расширения и отметил, что вероятными кандидатами являются Ванкувер и Мехико.

Сильвер добавил, что Монреаль обращался к НБА, чтобы выразить заинтересованность в создании команды. Комиссионер отметил развитие баскетбола в Канаде.