Монреаль обращался к НБА по поводу расширения лиги

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер в понедельник стал гостем трансляции матча «Селтикс» – «Никс» на канале NBC Sports Boston. В ходе игры зашел разговор о возможном расширении лиги. Сильвер подтвердил, что НБА рассмотрит этот вопрос после того, как будет подписано новое соглашение о медиаправах.

По словам комиссионера, в США есть «пара городов», на которые НБА обратит внимание в первую очередь. Ожидается, что этими городами станут Сиэтл и Лас-Вегас. Также Сильвер подтвердил возможность международного расширения и отметил, что вероятными кандидатами являются Ванкувер и Мехико.

Сильвер добавил, что Монреаль обращался к НБА, чтобы выразить заинтересованность в создании команды. Комиссионер отметил развитие баскетбола в Канаде.

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13 комментариев

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Too F
В Мехико бы команду 👍 можно сделать в отпуск и сходить на нба)
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Даши Жапов
Ответ scorp19
Вопрос экспертам, а Оклахома может назад в Сиэтл переехать и стать обратно суперсоникс или это уже фантастика ? А если нет, то будет ли доступно данное название для новой команды в Сиэтле
Насчёт переезда Оклы - это что-то сродни фантастики. Слишком сильно они там не любят друг друга. В теории - это, конечно, возможно.

А насчёт новой команды в Сиэтле, то да. Её будет принадлежать и название, и история Суперсоникс. Если они захотят этот бренд взять.
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Донован хозяин НБА
Ответ vzi
Там до фига есть что делать. От обычного городского туризма, до футбола, и до пирамид майя, которые относительно не далеко.
Там бухло и девочки. Мы же говорим про баскетболистов, а не среднестатистических туристов Джонов из Миннесоты условной.
Торонто, к слову, этим и привлекает игроков после матчей
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vzi
Ответ Vitto
То есть кроме пирамид ничего...
А что тебе нужно?
+1
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Васселл
Ответ vzi
Ванкувер не надо. Было уже и два раза в Мемфис не переедешь. ;) Мехико - да. Монреаль - под вопросом. Вегас - нет. Сиэтл - под вопросом.
В Мехико вряд ли поедут статусные свободные агенты, да и проспекты будут делать все, чтобы их не выбрали мексиканцы. Команде будет очень сложно.

Вегас норм вариант, НФЛ и НХЛ там себя отлично чувствуют.

Монреаль это интересно, баскетбол в Канаде на подъеме, может и есть смысл. Сейчас все таки ситуация не та же, что была в 90е
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scorp19
Вопрос экспертам, а Оклахома может назад в Сиэтл переехать и стать обратно суперсоникс или это уже фантастика ? А если нет, то будет ли доступно данное название для новой команды в Сиэтле
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rej1sta
Ответ vzi
Ванкувер не надо. Было уже и два раза в Мемфис не переедешь. ;) Мехико - да. Монреаль - под вопросом. Вегас - нет. Сиэтл - под вопросом.
А почему Вегас - нет?
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vzi
Ответ rej1sta
А почему Вегас - нет?
Хватит с них хоккея.
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vzi
Ответ Васселл
В Мехико вряд ли поедут статусные свободные агенты, да и проспекты будут делать все, чтобы их не выбрали мексиканцы. Команде будет очень сложно. Вегас норм вариант, НФЛ и НХЛ там себя отлично чувствуют. Монреаль это интересно, баскетбол в Канаде на подъеме, может и есть смысл. Сейчас все таки ситуация не та же, что была в 90е
Мехико сочный город. Поедут. Не все, не сразу, но поедут.
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