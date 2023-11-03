Адам Сильвер «настоятельно рекомендует» белье Ким Кардашьян SKIMS: «Оно на мне прямо сейчас»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Репортер TMZ пообщалась с комиссионером НБА Адамом Сильвером на улицах Нью-Йорка. Лига на этой неделе заключила партнерское соглашение с брендом нижнего белья Ким Кардашьян SKIMS.

«Хотя и не буду показывать, белье SKIMS на мне прямо сейчас. Настоятельно рекомендую его всем.

Когда парням удобнее, они играют лучше. Так что да, это окажет непосредственное влияние на игру», – сказал Сильвер журналистке TMZ.

Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры

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12 комментариев

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Timur Shafigullin
и бюстгальтер мне в самый раз добавил Сильвер
+16
-3
+13
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Forza
Вообще не понял всеобщего возмущения. Ну реклама и реклама. И чего, теперь на святой руси уже нижнее бельё чем то постыдным стало?
+3
0
+3
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panda_07
Ответ Министерство Правды!
Говорит он, а стыдно мне
Причина?
+4
-2
+2
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VKing24
Мда...
+1
0
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Первый шаг Кобе
Ответ panda_07
Причина?
Видимо на нем тоже белье SKIMS
+3
-2
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Локоть Артеста
Чего только не сделаешь за деньги. Кардашьяниха небось долю от продаж пообещала.
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ygcn5c2ty9
ну ребята, было бы страшней, скажи он что совсем без
а так, лёгкий кринж, ахаха
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panda_07
Ответ Первый шаг Кобе
Видимо на нем тоже белье SKIMS
Ииии??
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