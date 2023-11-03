Адам Сильвер «настоятельно рекомендует» белье Ким Кардашьян SKIMS: «Оно на мне прямо сейчас»
Репортер TMZ пообщалась с комиссионером НБА Адамом Сильвером на улицах Нью-Йорка. Лига на этой неделе заключила партнерское соглашение с брендом нижнего белья Ким Кардашьян SKIMS.
«Хотя и не буду показывать, белье SKIMS на мне прямо сейчас. Настоятельно рекомендую его всем.
Когда парням удобнее, они играют лучше. Так что да, это окажет непосредственное влияние на игру», – сказал Сильвер журналистке TMZ.
Формы НБА City Edition отвратительнее с каждым годом. Но так было не всегда, вот гениальные экземпляры
а так, лёгкий кринж, ахаха