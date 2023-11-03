Адам Сильвер «настоятельно рекомендует» белье Ким Кардашьян SKIMS: «Оно на мне прямо сейчас»

Репортер TMZ пообщалась с комиссионером НБА Адамом Сильвером на улицах Нью-Йорка. Лига на этой неделе заключила партнерское соглашение с брендом нижнего белья Ким Кардашьян SKIMS.

«Хотя и не буду показывать, белье SKIMS на мне прямо сейчас. Настоятельно рекомендую его всем.

Когда парням удобнее, они играют лучше. Так что да, это окажет непосредственное влияние на игру», – сказал Сильвер журналистке TMZ.

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