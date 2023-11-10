Адам Сильвер: «В следующем сезоне НБА снова будет в Мехико»

Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что лига планирует вернуться в Мехико и в следующем сезоне.

В четверг в Мехико состоялся матч между « » и «Атлантой». Это 32 игра НБА в столице Мексики с 1992 года.

«В следующем сезоне НБА снова будет в Мехико, шансы на это очень высоки.

Не знаю пока, будет это одна или две игры. У нас очень сложное расписание, потому что мы пытаемся максимально облегчить его для команд. Стараемся избегать перегрузок и бэк-ту-бэков», – заявил Сильвер.