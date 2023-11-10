Адам Сильвер о том, что НБА надо улучшить: «Иногда комментарии к матчам сводятся к тому, что «эта команда больше хотела победить»

Теги НБА Адам Сильвер Баскетбол

Комиссионер НБА Адам Сильвер стал гостем подкаста бывшего игрока НБА Джей Джей Редика.

Сильвер коснулся вопроса, в чем Лига должна изменить свой подход, и назвал работу комментаторов одним из проблемных моментов.

«Считаю, в чем мы все можем добиться большего, так это в том, чтобы больше говорить об игре. Мне кажется, что иногда комментарии к нашим матчам сводятся к тому, что «эта команда больше хотела победить» или «эта команда больше старалась».

В [американском] футболе тренеры воспринимаются как генералы, выходящие на поле с такими сложными схемами. В баскетболе же все якобы сводится к атлетизму. В баскетболе работа тренера якобы заключается в том, чтобы рассказывать игрокам, что надо стараться. А не все эти невероятно сложные защиты и нападения.

Прекрасная игра в обороне, а каково нападение? Почему эта команда проигрывает именно в таком ключе? Почему у другой команды все получается? Объясните, что такое пик-н-ролл; объясните, что происходит на площадке», – сказал Сильвер.

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