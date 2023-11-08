Комиссионер НБА Адам Сильвер заявил в понедельник, что «берет на себя ответственность» за недостаточный уровень конкурентной борьбы в последних всех звезд лиги.

По словам Сильвера, недавно он обсуждал эту тему с разыгрывающим «Голден Стэйт» . Тот указал ему на большое количество отвлекающих факторов, которые мешают баскетболистам должным образом настроиться на игру.

«Пол сказал мне: «Вы, ребята, рассказываете нам, насколько важен Матч всех звезд, но затем вы меняете все наши предматчевые протоколы поведения, в результате у нас нет возможности соблюдать привычную рутину в день игры. Существует большое количество сложных процедур, различных представлений и вступлений. У меня нет претензий к этим развлекательным моментам, мы понимаем, почему вы это делаете. Но не ждите, что мы после этого выйдем и будем играть с привычным уровнем интенсивности».

Поэтому я и говорю, что беру на себя ответственность за это. Мы действуем непоследовательно. И если мы хотим, чтобы ребята относились ко всему этому как к настоящей игре – никто не говорит об интенсивности финала, речь просто об интересном, захватывающем матче – если мы хотим, чтобы игроки относились к этому именно так, мы и сами должны относиться к этому именно так. Это означает, что вступление перед игрой должно стать немного короче, а большой перерыв тоже должен проходить более привычно. Все это начиная с Индианаполиса в нынешнем сезоне», – заявил Сильвер.

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