«Дарушафака» расстанется с Яннисом Тиммой и еще тремя игроками

Теги возможные переходы чемпионат Турции Дарушафака Джан Коркмаз Янис Тимма Мэйсон Джонс Баскетбол

«Дарушафака» будет вынуждена расстаться с несколькими игроками, в том числе с латвийским форвардом Яннисом Тиммой, Мэйсоном Джонсом, Джаном Коркмазом и Мухсином Ясаром, сообщает Sportstv.

Из-за финансовых проблем турецкий клуб решил отчислить несколько игроков, в том числе двух легионеров.

По информации Sportstv, команда уже рассталась с Джонсом, хотя официального объявления пока не было. Джонса не было в составе команды на последнем матче турецкой лиги 11 ноября.

Тимма известен в России по выступлениям за «Зенит» (2015-2017) и «Химки» (2018-2021).

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tony.B.
Никогда такого не было и вот опять…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий