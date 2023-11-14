«Дарушафака» расстанется с Яннисом Тиммой и еще тремя игроками

« » будет вынуждена расстаться с несколькими игроками, в том числе с латвийским форвардом Яннисом Тиммой, Мэйсоном Джонсом, и Мухсином Ясаром, сообщает Sportstv.

Из-за финансовых проблем турецкий клуб решил отчислить несколько игроков, в том числе двух легионеров.

По информации Sportstv, команда уже рассталась с Джонсом, хотя официального объявления пока не было. Джонса не было в составе команды на последнем матче турецкой лиги 11 ноября.

Тимма известен в России по выступлениям за «Зенит» (2015-2017) и «Химки» (2018-2021).