Лука Банки: «Янис Тимма не попал в заявку из-за травмы. Мой выбор игроков основан исключительно на фактах»

Теги сборная Латвии Лука Банки Янис Тимма Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки внес ясность, почему форвард Янис Тимма не попал в заключительную заявку сборной.

«Травма. Мы старались сделать так, чтобы все получилось. Но мой выбор игроков основан исключительно на фактах. К сожалению, на моей позиции мы должны выходить за рамки ярлыков, стереотипов, имен и карьер. Возможно, если бы у него был шанс завершить реабилитацию, он был бы здесь, с нами, и смог бы нам помочь.

То, что он сказал, относится к области гипотез. А есть его выступления [на сборах], которые говорят правду», – сказал Банки в интервью BasketNews.

Ранее Тимма выразил негодование, отметив, что «не понимает, почему было принято такое решение». Бывший игрок «Химок» уверял, что он полностью здоров.

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