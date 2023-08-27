Лука Банки: «Янис Тимма не попал в заявку из-за травмы. Мой выбор игроков основан исключительно на фактах»

Главный тренер сборной Латвии Лука Банки внес ясность, почему форвард не попал в заключительную заявку сборной.

«Травма. Мы старались сделать так, чтобы все получилось. Но мой выбор игроков основан исключительно на фактах. К сожалению, на моей позиции мы должны выходить за рамки ярлыков, стереотипов, имен и карьер. Возможно, если бы у него был шанс завершить реабилитацию, он был бы здесь, с нами, и смог бы нам помочь.

То, что он сказал, относится к области гипотез. А есть его выступления [на сборах], которые говорят правду», – сказал Банки в интервью BasketNews.

Ранее Тимма выразил негодование, отметив, что «не понимает, почему было принято такое решение». Бывший игрок «Химок» уверял, что он полностью здоров.

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