Янис Тимма о невключении в заявку сборной Латвии на ЧМ-2023: «Не понимаю, почему было принято такое решение. Наверное, никогда и не пойму»

Теги сборная Латвии Янис Тимма Баскетбол

Легкий форвард Янис Тимма на своей странице в соцсети выразил негодование после решения сборной Латвии исключить его из заявки на чемпионат мира-2023.

В обращении из почти 2000 знаков Тимма заявил, что «это решение, несомненно, стало одним из самых болезненных моментов в его пути со сборной Латвии». Форвард пишет, что несмотря на полученную ранее травму, он чувствует себя «на 100% готовым и здоровым».

Однако, отмечает Тимма, он «не понимает, почему было принято такое решение»: «Наверное, никогда и не пойму».

Латыш пишет, что все лето готовился к сборам, поддерживал форму, но «решение есть решение».

Тимма поблагодарил тренеров и медицинских специалистов, пожелал удачи сборной Латвии, завершив пост заявлением, что начинает искать команду «в Европе и за ее пределами».

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3 комментария

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Tim Timson
потому что ты давно уже не баскетболист. big3 а потом подтанцовка Седоковой только)
+1
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+1
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Двестик Двестик
А где он сейчас играет?
0
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Артур Артур
Ответ Двестик Двестик
А где он сейчас играет?
Гризес де (Х)умакао
0
0
0
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