Янис Тимма будет выступать за «Дарушафаку»

Легкий форвард (31 год, 203 см) продолжит карьеру в «Дарушафаке». Детали контракта не разглашаются.

Тимма не попал в заявку сборной Латвии на ЧМ-2023; без него команда заняла пятое место на турнире.

Турецкий клуб завершил минувший сезон на 6-й строчке в национальном чемпионате с балансом побед и поражений на отметке 15-15.

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона

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