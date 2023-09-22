Янис Тимма будет выступать за «Дарушафаку»

Теги переходы чемпионат Турции Дарушафака Янис Тимма Баскетбол

Легкий форвард Янис Тимма (31 год, 203 см) продолжит карьеру в «Дарушафаке». Детали контракта не разглашаются.

Тимма не попал в заявку сборной Латвии на ЧМ-2023; без него команда заняла пятое место на турнире.

Турецкий клуб завершил минувший сезон на 6-й строчке в национальном чемпионате с балансом побед и поражений на отметке 15-15.

«Мистер-замок НБА стал обузой». Джарен Джексон – символ провала молодой сборной США

У «Времени побеждать» космические рейтинги для спортивного сериала. Но HBO все равно закрыла его после второго сезона

25 лет назад сборная России взяла серебро ЧМ. Где сейчас герои нашего детства

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tim Timson
Седоковой захотелось жить в Турции ?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий