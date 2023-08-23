Сборная Латвии назвала состав на ЧМ-2023. Янис Тимма был отцеплен от команды в последний момент
Сборная Латвии объявила состав на чемпионат мира-2023.
В последний момент от команды были отцеплены экс-игроки Лиги ВТБ Янис Тимма и Марекс Мейерис.
Состав сборной Латвии
Родион Куруц, Кристерс Зорикс, Артурс Жагарс, Артур Куруц, Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, Роландс Шмитс, Артурс Страутиньш, Клавс Чаварс, Айгарс Шкеле, Андрейс Гражулис, Анжей Пасечник.
Латвия выступит в группе Н с Канадой, Францией и Ливаном.
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