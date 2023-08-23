Сборная Латвии назвала состав на ЧМ-2023. Янис Тимма был отцеплен от команды в последний момент

Сборная Латвии объявила состав на чемпионат мира-2023.

В последний момент от команды были отцеплены экс-игроки Лиги ВТБ Янис Тимма и .

Состав сборной Латвии

, Кристерс Зорикс, Артурс Жагарс, , Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, , Артурс Страутиньш, Клавс Чаварс, Айгарс Шкеле, Андрейс Гражулис, .

Латвия выступит в группе Н с Канадой, Францией и Ливаном.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века