Сборная Латвии назвала состав на ЧМ-2023. Янис Тимма был отцеплен от команды в последний момент

Теги сборная Латвии Дайрис Бертанс Давис Бертанс Марекс Мейерис Янис Тимма Анжей Пасечник Родион Куруц Айгарс Шкеле Роландс Шмитс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Андрейс Гражулис Клавс Чаварс Артурс Жагарс Артур Куруц Артурс Страутиньш Баскетбол

Сборная Латвии объявила состав на чемпионат мира-2023.

В последний момент от команды были отцеплены экс-игроки Лиги ВТБ Янис Тимма и Марекс Мейерис.

Состав сборной Латвии

Родион Куруц, Кристерс Зорикс, Артурс Жагарс, Артур Куруц, Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, Роландс Шмитс, Артурс Страутиньш, Клавс Чаварс, Айгарс Шкеле, Андрейс Гражулис, Анжей Пасечник.

Латвия выступит в группе Н с Канадой, Францией и Ливаном.

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5 комментариев

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Кирилл Андреич
Эх, значит не увижу Седакову…
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Вадим Дзахоев
Ответ За Валенсию с 1999
нравятся старухи?
Всем старухам б выглядеть как Седакова)
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За Валенсию с 1999
Порзингис забил болт значит
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Astray
Интересно только когда коллекционерша мужчин его отцепит.
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За Валенсию с 1999
Ответ Кирилл Андреич
Эх, значит не увижу Седакову…
нравятся старухи?
+1
-1
0
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