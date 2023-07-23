Деррик Фэйворс ведет переговоры с «Шанхаем»
Американский центровой Деррик Фэйворс (32 года, 203 см) ведет переговоры с китайским клубом «Шанхай», сообщает инсайдер Эмилиано Карча.
3-й номер драфта-2010 не играет в НБА с 2022 года. В январе центровой подписал 10-дневный контракт с «Атлантой», но не провел за команду ни одного матча.
На счету Фэйворса 790 матчей в НБА с показателями 10,6 очка, 7,1 подбора, 1,1 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за встречу.
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