Деррик Фэйворс ведет переговоры с «Шанхаем»

Американский центровой (32 года, 203 см) ведет переговоры с китайским клубом « », сообщает инсайдер Эмилиано Карча.

3-й номер драфта-2010 не играет в НБА с 2022 года. В январе центровой подписал 10-дневный контракт с «Атлантой», но не провел за команду ни одного матча.

На счету Фэйворса 790 матчей в НБА с показателями 10,6 очка, 7,1 подбора, 1,1 передачи и 1,2 блок-шота в среднем за встречу.

Гарнетт, Тимак, Айверсон, Винс, Нэш – люди, которые привели вас в баскетбол, уже нашли себя вне НБА