«Лейкерс» в пятницу просмотрят свободного агента (30 лет, 213 см).

В марте 2021 года Ленард, выступавший за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в . Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.

Калифорнийский клуб, который хочет усилить переднюю линию, также просмотрит центрового .

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