«Лейкерс» просмотрят Майерса Ленарда

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«Лейкерс» в пятницу просмотрят свободного агента Майерса Ленарда (30 лет, 213 см).

В марте 2021 года Ленард, выступавший за «Майами», был оштрафован на 50 тысяч долларов и отстранен на неделю за антисемитские комментарии. Во время стрима видеоигры центровой употребил слово «kike» – уничижительное, сленговое обозначение людей еврейской национальности.

К концу марта баскетболист потерял место в НБА. Сначала «Хит» обменяли Ленарда, выбывшего из строя до конца сезона из-за травмы плеча, в «Оклахома-Сити», а уже через несколько дней новый клуб отчислил бигмена.

Калифорнийский клуб, который хочет усилить переднюю линию, также просмотрит центрового Демаркуса Казинса.

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2 комментария

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F1amberg
оо, надеюсь возьмут, жалко парня
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-1
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Tim Timson
Да не верится)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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