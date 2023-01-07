«Лейкерс» просмотрели Коди Зеллера

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Центровой Коди Зеллер (30 лет, 211 см) на прошлой неделе побывал на просмотре в «Лейкерс», пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

В прошлом сезоне Зеллер провел 27 матчей за «Портленд», набирая в среднем 5,2 очка и 4,6 подбора. В январе 2022 года он перенес операцию по поводу отрывного перелома правой коленной чашечки, после чего не не играл в НБА.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» просмотрят еще одного центрового, 32-летнего Демаркуса Казинса.

Мужик так фанател от Айверсона, что стал главным тату-мастером НБА. Теперь летает в отпуск с Дюрэнтом и сотрудничает с Jordan Brand

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1 комментарий

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ступоридзе
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И в поисках чего поедрёней положили обратно в погреб.
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