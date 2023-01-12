«Лейкерс» просмотрят Демаркуса Казинса в пятницу

Свободный агент (32 года, 208 см) в пятницу пройдет просмотр в « », сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Ранее сообщалось, что 32-летний центровой шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Четырехкратный участник Матча всех звезд рассчитывает произвести впечатление на руководителей «Лейкерс» и заключить соглашение.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно заключать с 5 января.

Сезон НБА стартовал, а многие известные игроки все еще без работы. Почему так вышло?