«Лейкерс» просмотрят Демаркуса Казинса в пятницу
Свободный агент Демаркус Казинс (32 года, 208 см) в пятницу пройдет просмотр в «Лейкерс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Ранее сообщалось, что 32-летний центровой шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Четырехкратный участник Матча всех звезд рассчитывает произвести впечатление на руководителей «Лейкерс» и заключить соглашение.
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