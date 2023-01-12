«Лейкерс» просмотрят Демаркуса Казинса в пятницу

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Свободный агент Демаркус Казинс (32 года, 208 см) в пятницу пройдет просмотр в «Лейкерс», сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Ранее сообщалось, что 32-летний центровой шесть дней в неделю тренируется в Лас-Вегасе. Четырехкратный участник Матча всех звезд рассчитывает произвести впечатление на руководителей «Лейкерс» и заключить соглашение.

Краткосрочные контракты на 10 дней в НБА можно заключать с 5 января.

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