Дрэймонд Грин эмоционально отреагировал на свой первый технический фол в матче с «Кливлендом»

Тяжелый форвард « » был удален в матче с « » за два технических фола.

Свое первое замечение 4-кратный чемпион получил после того, как вместе с завалился на паркет при борьбе под кольцом. Судьи посчитали, что Грин нарушил правила, и выписали ему технический фол, на что баскетболист бурно отреагировал.

Грин набрал 8 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи за 18 минут на площадке.