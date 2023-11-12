Дрэймонд Грин эмоционально отреагировал на свой первый технический фол в матче с «Кливлендом»

Теги Кливленд Голден Стэйт НБА Баскетбол - видео судьи Дрэймонд Грин Джордж Ньянг Баскетбол

Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален в матче с «Кливлендом» за два технических фола.

Свое первое замечение 4-кратный чемпион получил после того, как вместе с Джорджем Ньянгом завалился на паркет при борьбе под кольцом. Судьи посчитали, что Грин нарушил правила, и выписали ему технический фол, на что баскетболист бурно отреагировал.

Грин набрал 8 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи за 18 минут на площадке.

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5 комментариев

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Lost
Донки
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VKing24
Придавил пацана)
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xamer 9
Ответ Дядя Санжар
ИБДшник хренов..
Что такое ибд?
0
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