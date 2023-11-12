Дрэймонд Грин эмоционально отреагировал на свой первый технический фол в матче с «Кливлендом»
Тяжелый форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин был удален в матче с «Кливлендом» за два технических фола.
Свое первое замечение 4-кратный чемпион получил после того, как вместе с Джорджем Ньянгом завалился на паркет при борьбе под кольцом. Судьи посчитали, что Грин нарушил правила, и выписали ему технический фол, на что баскетболист бурно отреагировал.
Грин набрал 8 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи за 18 минут на площадке.
5 комментариев