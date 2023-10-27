Стивен Эй Смит: «Со здоровым Зайоном «Пеликанс» могут дойти до финала»

Теги Новый Орлеан НБА Джарен Джексон-младший Зайон Уильямсон Стивен Эй Смит Баскетбол

Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что форвард Зайон Уильямсон способен вывести «Новый Орлеан» в финал.

Журналист остался под впечатлением от игры Уильямсона в победном матче с «Мемфисом», в котором он набрал 23 очка.

«Он все еще впечатляет. Он все еще Зайон Уильямсон. Все 17 бросков с игры были совершены из «краски». Он молод, но в нем сила настоящего мужчины. Мы все это знаем. Он с яростью идет на кольцо. Он очень силен.

Джарен Джексон-младший – элитный защитник трехсекундной. Он сделал пять блок-шотов. Пару раз он подловил Зайона, но это все равно не помешало тому реализовать 53 процента с игры и набрать 23 очка.

Зайон – это уровень Матча звезд, он способен влиять на исход. Со здоровым Зайоном «Пеликанс» могут дойти до финала. Да, он настолько смертоносен», – заявил Стивен Эй.

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8 комментариев

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Ed Monix
Смотрел последний матч Пеликанов. Да, ребята очень сильные. Это без шуток. Давят люто.
+6
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XobXob
Зайон реально здоровый! Даже здоровенный! Ждём в финале
+5
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leon01
Где Зайон и где здоровый? Добавить Симмонса и кавая с Полом в одной палате
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-2
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Райли Карри
Со здоровым Зайоном Пеликанс могут дойти до свободной кассы
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Сергей Пузанков
Чикаго со здоровым и молодым Джорданом тоже бы далеко зашли.
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Сергей Пузанков
Какой Джарен Джексон элитный защитник трёхсекундной мы летом хорошо наблюдали
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lavrup
Он вроде год назад то же самое говорил.😂😂😂😂😂😂
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