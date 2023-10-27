Телеведущий Стивен Эй Смит считает, что форвард Зайон Уильямсон способен вывести « » в финал.

Журналист остался под впечатлением от игры Уильямсона в победном матче с «Мемфисом», в котором он набрал 23 очка.

«Он все еще впечатляет. Он все еще . Все 17 бросков с игры были совершены из «краски». Он молод, но в нем сила настоящего мужчины. Мы все это знаем. Он с яростью идет на кольцо. Он очень силен.

– элитный защитник трехсекундной. Он сделал пять блок-шотов. Пару раз он подловил Зайона, но это все равно не помешало тому реализовать 53 процента с игры и набрать 23 очка.

Зайон – это уровень Матча звезд, он способен влиять на исход. Со здоровым Зайоном «Пеликанс» могут дойти до финала. Да, он настолько смертоносен», – заявил Стивен Эй.

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