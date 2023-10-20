Стивен Эй Смит: «Джа Морэнт не ребенок. Он должен нести ответственность за принятые решения»

Теги Мемфис НБА Стивен Эй Смит Джа Морэнт Баскетбол

Известный журналист Стивен Эй Смит считает, что разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт сам виноват в проступках и должен нести за это ответственность.

Ранее источник в «Гризлис» рассказал о том, что отец баскетболиста Ти Морэнт оказывает на него негативное влияние.

«Наказание назначено, жребий брошен. Джа Морант сам несет ответственность. Он же несет ответственность и за то, с какой компанией связался. Он не ребенок и должен нести ответственность за принятые решения. Джа смотрел на комиссара и лгал ему в лицо.

Теперь ему стоит беречь свою задницу и не попадать в неприятные истории! Не играй с оружием, потому что в следующий раз, когда это произойдет, наказание от НБА будет гораздо более жестким, чем дисквалификация на 25 матчей», – заявил Стивен Эй.

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1 комментарий

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бернер тайлера 9ер9ена
Комиссар полиции Адам Серебрянник
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