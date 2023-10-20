Известный журналист считает, что разыгрывающий « » сам виноват в проступках и должен нести за это ответственность.

Ранее источник в «Гризлис» рассказал о том, что отец баскетболиста Ти Морэнт оказывает на него негативное влияние.

«Наказание назначено, жребий брошен. Джа Морант сам несет ответственность. Он же несет ответственность и за то, с какой компанией связался. Он не ребенок и должен нести ответственность за принятые решения. Джа смотрел на комиссара и лгал ему в лицо.

Теперь ему стоит беречь свою задницу и не попадать в неприятные истории! Не играй с оружием, потому что в следующий раз, когда это произойдет, наказание от НБА будет гораздо более жестким, чем дисквалификация на 25 матчей», – заявил Стивен Эй.

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