Стивен Эй Смит назвал пятерку величайших игроков в истории НБА. Майкл Джордан – первый, Леброн Джеймс – второй

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Леброн Джеймс НБА Билл Расселл Карим Абдул-Джаббар Стивен Эй Смит Баскетбол

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит назвал свою пятерку величайших игроков в истории НБА.

«Номер 5? Единственный и неповторимый Билл Расселл. Ни один список, связанный с победами, не может обойтись без человека, который выиграл 11 титулов за 13 лет не только как игрок, но и как играющий тренер. Номер 4? Единственный и неповторимый Ирвин Мэджик Джонсон. Величайший разыгрывающий в истории НБА. Номер 3 в списке – единственный и неповторимый Карим Абдул-Джаббар.

Как бы Шэннон Шарп ни старался, номер 4 – Леброн Джеймс. Величайший легкий форвард всех времен, 205 сантиметров, 120 килограммов, может убежать в отрыв, отдать передачу, устроить шоу.

Номер 1? Единственный и неповторимый Майкл Джордан. Убийца, подобного которому мы никогда не видели, величайший в истории, Майкл Джеффри Джордан», – сказал Смит.

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4 комментария

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Saykl
как же достало включение Рассела ...тип играл против белых сантехников без конкуренции...
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NikolayOss
В заголовке краб второй, в самой новости он "номер 4". Вы уж определитесь ))
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blooooomka
Ответ Гномович!
1. Леброн 2. Уилт 3. Карим 4. Джордан 5. Шак
Нормальная такая сборная? Без пг и тф🤣 или Леброн будет закрывать сразу 3 эти позиции? Или Шак будет в роли Мэджика?)
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