Стивен Эй Смит назвал пятерку величайших игроков в истории НБА. Майкл Джордан – первый, Леброн Джеймс – второй

Известный телеведущий ESPN Стивен Эй Смит назвал свою пятерку величайших игроков в истории .

«Номер 5? Единственный и неповторимый . Ни один список, связанный с победами, не может обойтись без человека, который выиграл 11 титулов за 13 лет не только как игрок, но и как играющий тренер. Номер 4? Единственный и неповторимый Ирвин Мэджик Джонсон. Величайший разыгрывающий в истории НБА. Номер 3 в списке – единственный и неповторимый .

Как бы Шэннон Шарп ни старался, номер 4 – . Величайший легкий форвард всех времен, 205 сантиметров, 120 килограммов, может убежать в отрыв, отдать передачу, устроить шоу.

Номер 1? Единственный и неповторимый . Убийца, подобного которому мы никогда не видели, величайший в истории, Майкл Джеффри Джордан», – сказал Смит.