Боунс Хайлэнд играет через травму, потому что у «Клипперс» всего 2 разыгрывающих: «Жертвую своим здоровьем ради партнеров по команде»
Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд объяснил, почему продолжает играть, несмотря на повреждение голеностопа.
Обозреватель Томер Азарли отметил, что Хайлэнд и Расселл Уэстбрук – единственные разыгрывающие «парусников».
«Это главная причина. Говорю: «Нет, я не буду отсиживаться». Я должен выходить и жертвовать своим здоровьем ради партнеров по команде, потому что знаю, в каком положении мы находимся», – сказал Хайлэнд в разговоре с прессой.
У защитника легкое растяжение связок голеностопа левой ноги.
Обри Плаза создала медиалигу здорового человека: селебрити играют для души, никакой монетизации
Как смотреть НБА и не сойти с ума от бессонницы. Собрали советы профессионалов
Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов
1 комментарий