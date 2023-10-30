Боунс Хайлэнд играет через травму, потому что у «Клипперс» всего 2 разыгрывающих: «Жертвую своим здоровьем ради партнеров по команде»

Теги Клипперс НБА Расселл Уэстбрук Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд объяснил, почему продолжает играть, несмотря на повреждение голеностопа.

Обозреватель Томер Азарли отметил, что Хайлэнд и Расселл Уэстбрук – единственные разыгрывающие «парусников».

«Это главная причина. Говорю: «Нет, я не буду отсиживаться». Я должен выходить и жертвовать своим здоровьем ради партнеров по команде, потому что знаю, в каком положении мы находимся», – сказал Хайлэнд в разговоре с прессой.

У защитника легкое растяжение связок голеностопа левой ноги.

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1 комментарий

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Вадим Ермаков
Да им он особо и не нужен, да и расти спокойно по 36 минут катанет
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