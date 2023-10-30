Боунс Хайлэнд играет через травму, потому что у «Клипперс» всего 2 разыгрывающих: «Жертвую своим здоровьем ради партнеров по команде»

Разыгрывающий « » объяснил, почему продолжает играть, несмотря на повреждение голеностопа.

Обозреватель Томер Азарли отметил, что Хайлэнд и – единственные разыгрывающие «парусников».

«Это главная причина. Говорю: «Нет, я не буду отсиживаться». Я должен выходить и жертвовать своим здоровьем ради партнеров по команде, потому что знаю, в каком положении мы находимся», – сказал Хайлэнд в разговоре с прессой.

У защитника легкое растяжение связок голеностопа левой ноги.

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