Боунс Хайлэнд может пропустить матч против «Юты» из-за травмы

Теги травмы Клипперс НБА Юта Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд может пропустить гостевой матч с «Ютой», сообщает обозреватель Джоуи Линн.

Хайлэнд получил растяжение связок голеностопного сустава левой ноги в предсезонном матче против «Денвера» (90:103).

После этого защитник сыграл в первой встрече регулярки с «Портлендом», в которой набрал 17 очков и сделал 3 результативные передачи.

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1 комментарий

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Fungus_Amongus
Лучше бы не выпускали его с Портлендом, и без него бы справились, только усугубил травму возможно.
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