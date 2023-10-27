Боунс Хайлэнд может пропустить матч против «Юты» из-за травмы
Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд может пропустить гостевой матч с «Ютой», сообщает обозреватель Джоуи Линн.
Хайлэнд получил растяжение связок голеностопного сустава левой ноги в предсезонном матче против «Денвера» (90:103).
После этого защитник сыграл в первой встрече регулярки с «Портлендом», в которой набрал 17 очков и сделал 3 результативные передачи.
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