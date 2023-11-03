Боунс Хайлэнд: «Харден доказал, что перестал играть на себя. В прошлом году он лидировал в лиге по передачам»

Разыгрывающий « » поддержал нового партнера по команде .

«Джеймс доказал, что он перестал играть на себя. В прошлом году он лидировал в лиге по передачам, и это доказывает, что он думает о команде», – сказал Хайлэнд в разговоре с прессой.

В регулярке-2022/23 показатели Хардена составили 21 очко и 10,7 передачи в среднем за игру.

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