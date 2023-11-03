Боунс Хайлэнд: «Харден доказал, что перестал играть на себя. В прошлом году он лидировал в лиге по передачам»
Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд поддержал нового партнера по команде Джеймса Хардена.
«Джеймс доказал, что он перестал играть на себя. В прошлом году он лидировал в лиге по передачам, и это доказывает, что он думает о команде», – сказал Хайлэнд в разговоре с прессой.
В регулярке-2022/23 показатели Хардена составили 21 очко и 10,7 передачи в среднем за игру.
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И если трезво посмотреть на вещи, то в Клипперс не было до прихода Джеймса, игрока, который бы полноценно восполнил недобор очков в случае отсутствия кого-то из первых двух звёзд.А значит офис и Балмер сделали всё правильно.В этой ситуации брать Хардена, когда подвернулся такой момент было необходимо.
Дальше работа Лю.Пусть слепит из этих звёздных ребят команду-победителя.Это сделать вполне по силам.