Боунс Хайлэнд: «Харден доказал, что перестал играть на себя. В прошлом году он лидировал в лиге по передачам»

Теги Клипперс Филадельфия НБА Джеймс Харден Боунс Хайлэнд Баскетбол

Разыгрывающий «Клипперс» Боунс Хайлэнд поддержал нового партнера по команде Джеймса Хардена.

«Джеймс доказал, что он перестал играть на себя. В прошлом году он лидировал в лиге по передачам, и это доказывает, что он думает о команде», – сказал Хайлэнд в разговоре с прессой.

В регулярке-2022/23 показатели Хардена составили 21 очко и 10,7 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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Сергей100+
Передачи это хорошо, это отлично!Но подписание Хардена это ещё и страховка для набора именно очков на случай больничного листа Кавая или Джорджа.А то, что вероятность лазарета велика никому уже объяснять не надо.
И если трезво посмотреть на вещи, то в Клипперс не было до прихода Джеймса, игрока, который бы полноценно восполнил недобор очков в случае отсутствия кого-то из первых двух звёзд.А значит офис и Балмер сделали всё правильно.В этой ситуации брать Хардена, когда подвернулся такой момент было необходимо.
Дальше работа Лю.Пусть слепит из этих звёздных ребят команду-победителя.Это сделать вполне по силам.
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