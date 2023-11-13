Ксавьер Рэтан-Мэйс из «Енисея» – самый результативный игрок среди сильнейших европейских лиг

Защитник « » является самым результативным игроком среди всех сильнейших европейских чемпионатов, сообщает пресс-служба лиги ВТБ.

Ратэн-Мэйс (27,4 очка за игру) обошел из лиги («Задар», 25,7) и Маркиза Рида из чемпионата Турции («Бююкчекмедже», 23,1).

Далее расположились Дживван Джексон (Бундеслига, «Тюбинген», 21,4), Ти Джей Старкс из греческой лиги («Аполлон», 20,8) и Чарли Мур из чемпионата Италии («Пистоя», 18,8).

Замкнули список Рашид Сулаймон из чемпионата Литвы («Вулвз», 18,8), Маркус Ховард из лиги ACB («Баскония», 17,7) и Фрэнк Мэйсон из французской лиги («Нантер», 17,1).