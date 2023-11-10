Василий Карасев: «В ключевой момент Ксавьер Рэтан-Мэйс взял на себя игру»
Главный тренер МБА Василий Карасев отметил ключевые попадания защитника «Енисея» Ксавьера Рэтан-Мэйса в матче между командами (80:85).
«Снова не смогли забрать в равной концовке победу. В ключевой момент Ксэвьер Ратэн-Мэйс взял на себя игру и забил очень тяжелые броски. Не могу сказать, что мы как-то плохо против него защищались, просто он продемонстрировал класс.
Нам нужно работать, график напряженный, но нельзя опустить руки. С «Минском» легко точно не будет — они сейчас как раненый зверь», – сказал Карасев.
Рэтан-Мэйс завершил матч с 31 очком и 8 передачами.
Комментарии