Пять игроков «Фенербахче» могут пропустить матч против «Црвены Звезды» из-за травм
«Фенербахче» подходит к матчу Евролиги против «Црвены Звезды» без трех игроков состава, участие еще двух – под вопросом.
Дайшон Пьер, Сертач Шанлы и Метеджан Бирсен не полетели с командой в Сербию. Ник Калатес и Марко Гудурич находятся с коллективом, но, примут ли они участие, будет решено перед игрой.
Турецкий клуб идет третьим в Евролиге с пятью победами и двумя поражениями. Матч с «Црвеной Звездой» состоится 14 ноября в 22:45 по мск.
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