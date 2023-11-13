Пять игроков «Фенербахче» могут пропустить матч против «Црвены Звезды» из-за травм

Теги Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Црвена Звезда Ник Калатес Сертач Шанлы Метеджан Бирсен Марко Гудурич Дайшон Пьер Баскетбол

«Фенербахче» подходит к матчу Евролиги против «Црвены Звезды» без трех игроков состава, участие еще двух – под вопросом.

Дайшон Пьер, Сертач Шанлы и Метеджан Бирсен не полетели с командой в Сербию. Ник Калатес и Марко Гудурич находятся с коллективом, но, примут ли они участие, будет решено перед игрой.

Турецкий клуб идет третьим в Евролиге с пятью победами и двумя поражениями. Матч с «Црвеной Звездой» состоится 14 ноября в 22:45 по мск.

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