Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Тофаш», «Фенербахче» сыграет с «Меркезефенди» и другие матчи

Теги результаты Анадолу Эфес Фенербахче чемпионат Турции Тюрк Телеком Галатасарай Дарушафака Тофаш Меркезефенди Самсунспор Баскетбол

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Анадолу Эфес» примет «Тофаш», «Фенербахче» сыграет с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Тюрк Телеком – Самсунспор
Дата проведения
11 ноября, 13.00, «Ankara Arena»
Онлайн матча

Дарушафака – Галатасарай
Дата проведения
11 ноября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.»
Онлайн матча

Анадолу Эфес – Тофаш
Дата проведения
11 ноября, 18.00, «Синан Эрдем Доум»
Онлайн матча

Фенербахче – Меркезефенди
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 5-1, Анадолу Эфес – 5-1, Петким Спор – 4-2, Маниса – 4-2, Дарушафака – 4-2, Бешикташ – 4-2, Бурсаспор – 4-3, Галатасарай – 3-3, Каршияка – 4-3, Тюрк Телеком – 3-3, Тофаш – 2-4, Бахчешехир – 2-4, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-4, Самсунспор – 1-5, Меркезефенди – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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