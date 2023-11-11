Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Тофаш», «Фенербахче» сыграет с «Меркезефенди» и другие матчи

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.

«Анадолу Эфес» примет «Тофаш», « » сыграет с «Меркезефенди».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат

Дарушафака – Галатасарай Дата проведения 11 ноября, 15.30, «Darüşşafaka Ayhan Şahenk S.S.» Онлайн матча

Положение команд: Фенербахче – 5-1, – 5-1, Петким Спор – 4-2, Маниса – 4-2, – 4-2, Бешикташ – 4-2, Бурсаспор – 4-3, – 3-3, Каршияка – 4-3, – 3-3, Тофаш – 2-4, Бахчешехир – 2-4, Бююкчекмедже – 2-5, Бодрумспор – 1-4, Самсунспор – 1-5, Меркезефенди – 1-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.