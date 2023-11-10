Матч Евролиги «Фенербахче» – «Маккаби Тель-Авив» состоится в Белграде
Матч 9-го тура регулярного чемпионата Евролиги между стамбульским «Фенербахче» и тель-авивским «Маккаби» будет проведен не в Стамбуле, а в Белграде: теперь он состоится в 20:05 по местному времени в четверг, 16 ноября.
Это решение было принято с учетом рекомендаций израильского и турецкого правительств.
Ранее перенесенный матч 6-го раунда «Маккаби» – «Реал» назначен на 28 ноября.
Все домашние матчи «Маккаби», проводимые в Белграде, будут проходить без болельщиков до дальнейшего уведомления, отмечает Евролига.
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