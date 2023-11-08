Желько Обрадович: «Кевин Пантер все еще не может бегать»

Главный тренер « » Желько Обрадович рассказал, что по-прежнему травмирован и не сможет сыграть завтра против « », а новобранец команды уже приступил к тренировкам.

«Пантер все еще не может бегать. Мы не будем просить усиления на этой позиции.

Бруно сегодня провел первую тренировку с командой, на этом история с ним начинается и заканчивается. Я думаю, что он сможет помочь «Партизану», и именно поэтому мы решили взять его. Нужно посмотреть, как он будет выглядеть на тренировках», – сказал тренер.