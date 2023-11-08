Желько Обрадович: «Кевин Пантер все еще не может бегать»

Теги травмы Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Желимир Обрадович Партизан Бруно Кабокло Кевин Пантер Баскетбол

Главный тренер «Партизана» Желько Обрадович рассказал, что Кевин Пантер по-прежнему травмирован и не сможет сыграть завтра против «Фенербахче», а новобранец команды Бруно Кабокло уже приступил к тренировкам.

«Пантер все еще не может бегать. Мы не будем просить усиления на этой позиции.

Бруно сегодня провел первую тренировку с командой, на этом история с ним начинается и заканчивается. Я думаю, что он сможет помочь «Партизану», и именно поэтому мы решили взять его. Нужно посмотреть, как он будет выглядеть на тренировках», – сказал тренер.

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