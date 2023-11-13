«Клипперс» потерпели четвертое подряд поражение с Джеймсом Харденом в составе

Теги Клипперс Мемфис НБА Баскетбол - видео Джеймс Харден Баскетбол

«Клипперс» по-прежнему не могут выиграть после приобретения звездного защитника Джеймса Хардена.

В воскресенье калифорнийцы уступили в концовке «Мемфису» (101:105), потерпев четвертое подряд поражение с Харденом в составе. 

На счету Джеймса 11 очков при 4 из 12 с игры.

«Гризлис» одержали вторую победу в десяти матчах.

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7 комментариев

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fridzon
В лиге половина ген менеджеров некомпетентны.
Харден, Вестбрук - хлам старый
Ленард все равно вылетит.
Куда они бюджеты раскидывают?
Скоро Томпсону денег отвалят.
Это будет бесконечно продолжаться
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Daff Rogers
Смотрел половину. Борода, конечно, ужасен. Чел как будто никогда 36 очков в среднем за сезон не набирал. Промахнулся, подобрал, получил блокшот...без него команда сделала камбэк с минус 10 где-то. И в целом увереннее играли. А вторую половину игры не стал смотреть.
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Daishi
Мистера Систему на банку и до набора формы пусть оттуда на обрезанных минутах выходит. С ним игра, как на американских горках. В прошлом матче начали капитально сливать, когда он сел, а в этом оттого, что не сел..))
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Archer_Great
Ответ Daff Rogers
Смотрел половину. Борода, конечно, ужасен. Чел как будто никогда 36 очков в среднем за сезон не набирал. Промахнулся, подобрал, получил блокшот...без него команда сделала камбэк с минус 10 где-то. И в целом увереннее играли. А вторую половину игры не стал смотреть.
да там, походу, всё то же самое, только еще и у Кавая прицел сбился
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The Don Killuminati
С Уэстбриком 0-5 стартанули, но потом начали побеждать
Так что всё нормально будет
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yesnil
Нужен 4 номер , мясо побольше нужно
+2
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AEZAKMI228
🤣🤣
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