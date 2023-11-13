« » по-прежнему не могут выиграть после приобретения звездного защитника .

В воскресенье калифорнийцы уступили в концовке « » (101:105), потерпев четвертое подряд поражение с Харденом в составе.

На счету Джеймса 11 очков при 4 из 12 с игры.

«Гризлис» одержали вторую победу в десяти матчах.