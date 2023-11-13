«Клипперс» потерпели четвертое подряд поражение с Джеймсом Харденом в составе
«Клипперс» по-прежнему не могут выиграть после приобретения звездного защитника Джеймса Хардена.
В воскресенье калифорнийцы уступили в концовке «Мемфису» (101:105), потерпев четвертое подряд поражение с Харденом в составе.
На счету Джеймса 11 очков при 4 из 12 с игры.
«Гризлис» одержали вторую победу в десяти матчах.
Харден, Вестбрук - хлам старый
Ленард все равно вылетит.
Куда они бюджеты раскидывают?
Скоро Томпсону денег отвалят.
Это будет бесконечно продолжаться
Так что всё нормально будет