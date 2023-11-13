Джеймс Харден о четвертом подряд поражении «Клипперс»: «В раздевалке позитивная энергия»
Защитник «Клипперс» Джеймс Харден рассказал о том, как команда реагирует на серию поражений.
«Мы пытаемся справиться с этим все вместе. В раздевалке позитивная энергия. Мы пытаемся разобраться со всем этим.
Понятно, что это тяжело, когда проигрываешь матчи, особенно несколько подряд. Но мы остаемся единым коллективом и помним о большой цели, верим в нее», – заявил Харден.
«Клипперс» по-прежнему не могут выиграть после приобретения звездного Хардена.
В воскресенье калифорнийцы уступили в концовке «Мемфису» (101:105), потерпев четвертое подряд поражение подряд.
У ЛАК крепкая банда, играющая с высоким темпом.
Черепаха играет идеально - не тянет одеяло на себя, не делает тупые броски, принял роль.
Когда нет главных звёзд, то без проблем берёт инициативу в свои руки.
В общем, играет с умом.
И тут берут толстое тело, которое утратило резкость и первый шаг.
Какой вообще изначальный профит был для ЛАК в этой сделке?
Кто смотрит матчи, а не обзоры, понимает, что и в Филадельфии он был мёртвый. Для элитного скорера было проблемой набрать 20 очков.