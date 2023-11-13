Джеймс Харден о четвертом подряд поражении «Клипперс»: «В раздевалке позитивная энергия»

Теги Клипперс Мемфис НБА Джеймс Харден Баскетбол

Защитник «Клипперс» Джеймс Харден рассказал о том, как команда реагирует на серию поражений.

«Мы пытаемся справиться с этим все вместе. В раздевалке позитивная энергия. Мы пытаемся разобраться со всем этим.

Понятно, что это тяжело, когда проигрываешь матчи, особенно несколько подряд. Но мы остаемся единым коллективом и помним о большой цели, верим в нее», – заявил Харден.

«Клипперс» по-прежнему не могут выиграть после приобретения звездного Хардена.

В воскресенье калифорнийцы уступили в концовке «Мемфису» (101:105), потерпев четвертое подряд поражение подряд. 

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13 комментариев

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vzi
Пока весело наблюдать, как вся эта компашка идет на дно. ;)
+13
-1
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Daishi
Ответ vzi
Пока весело наблюдать, как вся эта компашка идет на дно. ;)
И что в этом веселого? Кавай, Расс или Жорж у вас денег заняли и не отдали?)
+8
-3
+5
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Ola BP
Ответ McLARENf1
Странно, что Клипперс в начале сезона хотели видеть от игрока, который пропустил всю предсезонку хорошую игру. Да и необходимо разделить эту звёздную 4-ку, на мой взгляд, Хардену самое место выход со скамейки, потому как в его игре со стартом мало толку, а вот с ролевиками может хотя бы пока, не наберёт форму может что-то и получиться
Я как не понимал смысла в обмене, с самых начальных слухов, так и до сих пор не понимаю.
У ЛАК крепкая банда, играющая с высоким темпом.
Черепаха играет идеально - не тянет одеяло на себя, не делает тупые броски, принял роль.
Когда нет главных звёзд, то без проблем берёт инициативу в свои руки.
В общем, играет с умом.
И тут берут толстое тело, которое утратило резкость и первый шаг.
Какой вообще изначальный профит был для ЛАК в этой сделке?
Кто смотрит матчи, а не обзоры, понимает, что и в Филадельфии он был мёртвый. Для элитного скорера было проблемой набрать 20 очков.
+4
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Allen Liberty
Ответ McLARENf1
Странно, что Клипперс в начале сезона хотели видеть от игрока, который пропустил всю предсезонку хорошую игру. Да и необходимо разделить эту звёздную 4-ку, на мой взгляд, Хардену самое место выход со скамейки, потому как в его игре со стартом мало толку, а вот с ролевиками может хотя бы пока, не наберёт форму может что-то и получиться
Люди столько пишут и не видят реальной причины ,хотя бы одной,хотя бы в этом сезоне.Смотреть баскет и быть такими профанами...
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Skeleton64
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ntchegoo
Странно, что эирболлы Хардена еще не запостили как отдельную новость
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McLARENf1
Странно, что Клипперс в начале сезона хотели видеть от игрока, который пропустил всю предсезонку хорошую игру. Да и необходимо разделить эту звёздную 4-ку, на мой взгляд, Хардену самое место выход со скамейки, потому как в его игре со стартом мало толку, а вот с ролевиками может хотя бы пока, не наберёт форму может что-то и получиться
+1
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Allen Liberty
Харден успевает установить шест и позвать стрипух с шампанским к возвращению в раздевалку.Эдакий шустрила)Молодец!
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Samostoyatelno
Первый на обмен.
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pulyalke
«В раздевалке фильки позитивная энергия»
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Грозовая Тень
Ответ vzi
Пока весело наблюдать, как вся эта компашка идет на дно. ;)
Шоутайм, который мы заслужили
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Allen Liberty
Ответ McLARENf1
Странно, что Клипперс в начале сезона хотели видеть от игрока, который пропустил всю предсезонку хорошую игру. Да и необходимо разделить эту звёздную 4-ку, на мой взгляд, Хардену самое место выход со скамейки, потому как в его игре со стартом мало толку, а вот с ролевиками может хотя бы пока, не наберёт форму может что-то и получиться
Что поменяется когда его пузико чуть перестанет выпирать?Начнет на секунду меньше убивать время в атаке более энергично топчась у дуги?Он чокер всех чокеров,это энергетика которая передалась уже на всех.Где Боунс.Перешагнуый физрук выбрал сбитую мочалку ,хромую утку,вместо молодого,заряженного,отлично начавшего сезон паренька.Вот часть основных причин.Кирпичу и мохнатке по подотенцу,дайте Джо рулить.А лучше пусть в раздевалке тусуются втроем...кукуку лучшее совместное командное видео было.Так гармонично смотрелись.На паркет вот не надо.А то уже в пору PG брать ведро с шалфеем.
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