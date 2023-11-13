Защитник «Клипперс» рассказал о том, как команда реагирует на серию поражений.

«Мы пытаемся справиться с этим все вместе. В раздевалке позитивная энергия. Мы пытаемся разобраться со всем этим.

Понятно, что это тяжело, когда проигрываешь матчи, особенно несколько подряд. Но мы остаемся единым коллективом и помним о большой цели, верим в нее», – заявил Харден.

« » по-прежнему не могут выиграть после приобретения звездного Хардена.

В воскресенье калифорнийцы уступили в концовке « » (101:105), потерпев четвертое подряд поражение подряд.