Звездный дуэт «Мэверикс» – помог команде добиться победы над «Пеликанс» в гостях – 136:124.

Ирвинг и Дончич набрали 65 очков на двоих.

В активе Кайри 35 очков, 6 подборов и 7 передач, на счету Луки 30 очков, 4 подбора и 9 передач.

« » стартовал в новом сезоне с результатом 8-2.