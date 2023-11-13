Кайри Ирвинг и Лука Дончич набрали 65 очков на двоих, «Даллас» был сильнее «Нового Орлеана»
Звездный дуэт «Мэверикс» Кайри Ирвинг – Лука Дончич помог команде добиться победы над «Пеликанс» в гостях – 136:124.
Ирвинг и Дончич набрали 65 очков на двоих.
В активе Кайри 35 очков, 6 подборов и 7 передач, на счету Луки 30 очков, 4 подбора и 9 передач.
«Даллас» стартовал в новом сезоне с результатом 8-2.
Не знаю, может у меня были слишком завышенные ожидания от него, но такое ощущение, что он деградировал за лето!
Очень много ошибок в простых ситуациях, потери глупые, из-под кольца простые лейапы мажет.
Мне Харди даже больше начинает нравится, чем Грин.
Пока разочаровывает…