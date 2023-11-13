Кайри Ирвинг и Лука Дончич набрали 65 очков на двоих, «Даллас» был сильнее «Нового Орлеана»

Теги Даллас Новый Орлеан НБА Баскетбол - видео Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Звездный дуэт «Мэверикс» Кайри ИрвингЛука Дончич помог команде добиться победы над «Пеликанс» в гостях – 136:124.

Ирвинг и Дончич набрали 65 очков на двоих.

В активе Кайри 35 очков, 6 подборов и 7 передач, на счету Луки 30 очков, 4 подбора и 9 передач.

«Даллас» стартовал в новом сезоне с результатом 8-2.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
DirkMavs
Сегодня увидел того крутого взрывного Кайри времен Кавс…почаще бы так блистал молодец просто…нельзя не отметить и весомый вклад в целом с лавки и Хардуея…парень просто преобразился в новом сезоне очень полезен и конечно же радует Лайвли Чендлер красава хорошо поработал с ним вообщем Лэтс Гоу Мэвс
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kudim41
Ответ Илья Смирнов
Как играет Грин? Есть прогресс у парня?
Грин просто отвратителен в это сезоне.!!
Не знаю, может у меня были слишком завышенные ожидания от него, но такое ощущение, что он деградировал за лето!
Очень много ошибок в простых ситуациях, потери глупые, из-под кольца простые лейапы мажет.
Мне Харди даже больше начинает нравится, чем Грин.
Пока разочаровывает…
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Илья Смирнов
Ответ DirkMavs
Сегодня увидел того крутого взрывного Кайри времен Кавс…почаще бы так блистал молодец просто…нельзя не отметить и весомый вклад в целом с лавки и Хардуея…парень просто преобразился в новом сезоне очень полезен и конечно же радует Лайвли Чендлер красава хорошо поработал с ним вообщем Лэтс Гоу Мэвс
Как играет Грин? Есть прогресс у парня?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий