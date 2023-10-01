Кайри Ирвинг остался под впечатлением от дриблинга Луки Дончича на тренировке

Теги Даллас НБА видео Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг был впечатлен навыками игры в изоляции от лидера команды Луки Дончича на тренировке.

Дончич разобрался с оппонентом несколькими обманными движениями, завершив владение фирменным флоутером из-под кольца.

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