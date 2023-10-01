Кайри Ирвинг остался под впечатлением от дриблинга Луки Дончича на тренировке

Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг был впечатлен навыками игры в изоляции от лидера команды Луки Дончича на тренировке.

Дончич разобрался с оппонентом несколькими обманными движениями, завершив владение фирменным флоутером из-под кольца.

Документалка о лучшем снайпере в истории НБА – промах. «Стеф Карри: Недооцененный» звучит неубедительно

Гид по новому сезону Единой лиги. Старт уже на выходных!

Новый сезон – новая порция рекордов Леброна Джеймса. Кого «Король» будет свергать на этот раз?