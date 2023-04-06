«Даллас» сохранил шансы на попадание в плей-ин, обыграв «Сакраменто». Ирвинг и Дончич – 60 очков на двоих

Теги Даллас Сакраменто НБА видео Оклахома-Сити Кайри Ирвинг Лука Дончич Баскетбол

«Даллас» в среду одержал важную победу в домашнем матче над «Сакраменто» (123:119) и сохранил шансы на попадание в турнир плей-ин.

Лидеры «Мэверикс» Кайри Ирвинг и Лука Дончич набрали 60 очков на двоих.

Ирвинг записал на свой счет 31 очко, реализовав 12 из 23 с игры, 6 из 10 из-за дуги, а также сделал 8 передач, 4 подбора и 2 перехвата. Дончич добавил 29 очков (9 из 19 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 8 из 10 с линии), 10 подборов и 6 передач.

«Мэверикс» остаются на 11-м месте в Западной конференции, но сравнялись по показателям с «Оклахомой» (38-42), которая проиграла три матча подряд.

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5 комментариев

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sc17
Ответ Король Лев
Шансы есть. Оставшиеся игры дома с Сперс и Быками. У Оклы соперники по сильнее. Понятно, что в плове Даллас вообще ни кого не обыграет, но попадать туда надо. Это было бы справедливо.
Поясните дилетанту о каких шансах речь? У Далласа сейчас 38-42 и даже если они возьмут оставшиеся игры будет 40-42, а у идущего выше Орлеана даже при двух поражениях останется 41-41
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Evgeniy 72
Ответ Король Лев
Шансы есть. Оставшиеся игры дома с Сперс и Быками. У Оклы соперники по сильнее. Понятно, что в плове Даллас вообще ни кого не обыграет, но попадать туда надо. Это было бы справедливо.
Почему бы не пройти Денвер, если обе команды не будут защищаться. Все хотели бы получить Сакраменто только из за этой особенности, ну и гарантии места в ПО. Но чем Денвер существенно отличается от Менто, их даже проще прикрыть, нет клатчера опять же.
Посильнее пишется слитно, прости, не удержался.
+3
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+2
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Yaderniy Duraley
Этл конечно хорошо, что Даллас всеми силами лезет в плей инн, однако не думаю, что они кого нибудь смогут победить хотя-бы в плей инн.
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-2
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Против грусти
Ответ Король Лев
Шансы есть. Оставшиеся игры дома с Сперс и Быками. У Оклы соперники по сильнее. Понятно, что в плове Даллас вообще ни кого не обыграет, но попадать туда надо. Это было бы справедливо.
С чего бы " никого не обыграет"?
Против озерных шансы не плохие.
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-2
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Король Лев
Шансы есть. Оставшиеся игры дома с Сперс и Быками. У Оклы соперники по сильнее. Понятно, что в плове Даллас вообще ни кого не обыграет, но попадать туда надо. Это было бы справедливо.
+8
-2
+6
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