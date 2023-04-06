«Даллас» в среду одержал важную победу в домашнем матче над « » (123:119) и сохранил шансы на попадание в турнир плей-ин.

Лидеры «Мэверикс» Кайри Ирвинг и набрали 60 очков на двоих.

Ирвинг записал на свой счет 31 очко, реализовав 12 из 23 с игры, 6 из 10 из-за дуги, а также сделал 8 передач, 4 подбора и 2 перехвата. Дончич добавил 29 очков (9 из 19 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 8 из 10 с линии), 10 подборов и 6 передач.

«Мэверикс» остаются на 11-м месте в Западной конференции, но сравнялись по показателям с «Оклахомой» (38-42), которая проиграла три матча подряд.

Обмен Кайри Ирвинга взорвал «Даллас» изнутри