«Даллас» сохранил шансы на попадание в плей-ин, обыграв «Сакраменто». Ирвинг и Дончич – 60 очков на двоих
«Даллас» в среду одержал важную победу в домашнем матче над «Сакраменто» (123:119) и сохранил шансы на попадание в турнир плей-ин.
Лидеры «Мэверикс» Кайри Ирвинг и Лука Дончич набрали 60 очков на двоих.
Ирвинг записал на свой счет 31 очко, реализовав 12 из 23 с игры, 6 из 10 из-за дуги, а также сделал 8 передач, 4 подбора и 2 перехвата. Дончич добавил 29 очков (9 из 19 с игры, 3 из 11 из-за дуги, 8 из 10 с линии), 10 подборов и 6 передач.
«Мэверикс» остаются на 11-м месте в Западной конференции, но сравнялись по показателям с «Оклахомой» (38-42), которая проиграла три матча подряд.
Посильнее пишется слитно, прости, не удержался.
Против озерных шансы не плохие.