«Локомотив-Кубань» одержал 15-ю победу над ЦСКА в рамках Лиги ВТБ. Чаще не побеждал никто

В воскресенье краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях обыграл московский ЦСКА (91:88), хотя армейцы дважды возвращались в игру после двузначного отставания.

«Локо» одержал 15-ю победу над ЦСКА в рамках лиги ВТБ. Чаще, чем краснодарская команда, армейцев не побеждал никто.

С учетом Суперкубка и полуфинала плей-офф 2023 года кубанцы взяли верх над ЦСКА уже в третий раз подряд.

Лучшими в составе победителей стали Окаро Уайт (23 очка, 6 подборов), ДеВон Акун-Перселл (22 очка) и Джейлен Барфорд (20 очков, 5 подборов).

В составе ЦСКА отличились Мело Тримбл (20 очков, 6 подборов), Каспер Уэйр (18 очков) и Ливио Жан-Шарль (15 очков).

« ив-Кубань» нанес первое поражение в нынешнем сезоне, прервав серию из 9 побед подряд.