«Локомотив-Кубань» одержал 15-ю победу над ЦСКА в рамках Лиги ВТБ. Чаще не побеждал никто

Теги ЦСКА Локомотив-Кубань Баскетбол - видео Единая лига ВТБ Баскетбол

В воскресенье краснодарский «Локомотив-Кубань» в гостях обыграл московский ЦСКА (91:88), хотя армейцы дважды возвращались в игру после двузначного отставания.

«Локо» одержал 15-ю победу над ЦСКА в рамках Единой лиги ВТБ. Чаще, чем краснодарская команда, армейцев не побеждал никто.

С учетом Суперкубка и полуфинала плей-офф 2023 года кубанцы взяли верх над ЦСКА уже в третий раз подряд.

Лучшими в составе победителей стали Окаро Уайт (23 очка, 6 подборов), ДеВон Акун-Перселл (22 очка) и Джейлен Барфорд (20 очков, 5 подборов).

В составе ЦСКА отличились Мело Тримбл (20 очков, 6 подборов), Каспер Уэйр (18 очков) и Ливио Жан-Шарль (15 очков).

«Локомотив-Кубань» нанес ЦСКА первое поражение в нынешнем сезоне, прервав серию из 9 побед подряд.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий