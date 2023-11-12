Единая лига ВТБ. «Парма» примет УНИКС, ЦСКА – «Локомотив-Кубань» и другие матчи
В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.
«Парма» примет УНИКС, ЦСКА встретится с «Локомотивом-Кубань».
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.30, «УДС Молот»
- Дата проведения
- 12 ноября, 16.30, «Мегаспорт»
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Положение команд: ЦСКА – 9-0, УНИКС – 6-2, Руна – 6-2, Енисей – 6-3, Уралмаш – 5-4, Зенит – 5-4, Локомотив-Кубань – 4-5, Самара – 4-5, Астана – 3-4, Нижний Новгород – 3-5, Парма – 3-6, МБА – 3-6, Автодор – 3-6, Минск – 0-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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