Единая лига ВТБ. «Парма» примет УНИКС, ЦСКА – «Локомотив-Кубань» и другие матчи

Теги результаты ЦСКА УНИКС Локомотив-Кубань Минск Единая лига ВТБ Астана Парма МБА Уралмаш Баскетбол

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ пройдут четыре матча.

«Парма» примет УНИКС, ЦСКА встретится с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Астана – Уралмаш 29:19 (1 четверть)
Дата проведения
12 ноября, 12.00, «Велотрек Сарыарка»
Онлайн матча

Парма – УНИКС
Дата проведения
12 ноября, 14.30, «УДС Молот»
Онлайн матча

ЦСКА – Локомотив-Кубань
Дата проведения
12 ноября, 16.30, «Мегаспорт»
Онлайн матча

МБА – Минск
Дата проведения
12 ноября, 19.30, «Баскет Холл Москва»
Онлайн матча

Положение команд: ЦСКА – 9-0, УНИКС – 6-2, Руна – 6-2, Енисей – 6-3, Уралмаш – 5-4, Зенит – 5-4, Локомотив-Кубань – 4-5, Самара – 4-5, Астана – 3-4, Нижний Новгород – 3-5, Парма – 3-6, МБА – 3-6, Автодор – 3-6, Минск – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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