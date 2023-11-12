Единая лига ВТБ. «Парма» примет УНИКС, ЦСКА – «Локомотив-Кубань» и другие матчи

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата пройдут четыре матча.

«Парма» примет , ЦСКА встретится с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 9-0, УНИКС – 6-2, – 6-2, Енисей – 6-3, – 5-4, Зенит – 5-4, – 4-5, Самара – 4-5, – 3-4, Нижний Новгород – 3-5, – 3-6, МБА – 3-6, Автодор – 3-6, – 0-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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