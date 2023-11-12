ACB. «Реал» в гостях у «Бильбао», «Барселона» примет «Тенерифе» и другие матчи

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Реал» в гостях сыграет с «Бильбао», « » примет « ».

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Регулярный чемпионат

Обрадойро – Баскония Дата проведения 12 ноября, 14.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar» Онлайн матча

Положение команд: – 8-0, Барселона – 6-2, – 6-2, – 6-3, – 6-3, Жирона – 5-4, Манреса – 5-4, – 4-4, Тенерифе – 4-4, Бильбао – 4-4, – 4-5, – 4-5, Обрадойро – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Сарагоса – 3-5, Бреоган – 2-7, Гранада – 1-7, Паленсия – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.