ACB. «Реал» в гостях у «Бильбао», «Барселона» примет «Тенерифе» и другие матчи

Теги результаты Баскония Барселона Гран-Канария Реал чемпионат Испании Валенсия Гранада Бильбао Сарагоса Обрадойро Тенерифе Баскетбол

В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Реал» в гостях сыграет с «Бильбао», «Барселона» примет «Тенерифе».

АСВ

Регулярный чемпионат

Обрадойро – Баскония
Дата проведения
12 ноября, 14.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
Онлайн матча

Гран-Канария – Гранада
Дата проведения
12 ноября, 15.00, «Гран-Канария Арена»
Онлайн матча

Валенсия – Сарагоса
Дата проведения
12 ноября, 19.00
Онлайн матча

Бильбао – Реал
Дата проведения
12 ноября, 19.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Барселона – Тенерифе
Дата проведения
12 ноября, 20.30, «Палау Блауграна»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 8-0,  Барселона – 6-2, Валенсия – 6-2, Уникаха – 6-3, Мурсия – 6-3, Жирона – 5-4, Манреса – 5-4, Баскония – 4-4, Тенерифе – 4-4, Бильбао – 4-4, Ховентуд – 4-5, Андорра – 4-5, Обрадойро – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Сарагоса – 3-5, Бреоган – 2-7, Гранада – 1-7, Паленсия – 1-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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