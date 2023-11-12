ACB. «Реал» в гостях у «Бильбао», «Барселона» примет «Тенерифе» и другие матчи
В воскресенье, 12 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Реал» в гостях сыграет с «Бильбао», «Барселона» примет «Тенерифе».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 12 ноября, 14.30, «Pabellón Multiusos Fontes do Sar»
- Дата проведения
- 12 ноября, 15.00, «Гран-Канария Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.00
- Дата проведения
- 12 ноября, 19.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.30, «Палау Блауграна»
Положение команд: Реал – 8-0, Барселона – 6-2, Валенсия – 6-2, Уникаха – 6-3, Мурсия – 6-3, Жирона – 5-4, Манреса – 5-4, Баскония – 4-4, Тенерифе – 4-4, Бильбао – 4-4, Ховентуд – 4-5, Андорра – 4-5, Обрадойро – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Сарагоса – 3-5, Бреоган – 2-7, Гранада – 1-7, Паленсия – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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