ACB. «Гранада» принимает «Реал», «Бреоган» – «Барселона» и другие матчи

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Гранада» принимает « », «Бреоган» сыграет с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Барселона Дата проведения 5 ноября, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 7-0, Валенсия – 6-1, – 5-2, Уникаха – 5-3, Жирона – 5-3, Баскония – 4-3, Мурсия – 4-3, Манреса – 4-3, Тенерифе – 4-4, Андорра – 4-4, Бильбао – 4-4, Обрадойро – 3-4, Ховентуд – 3-4, Сарагоса – 3-5, Гран-Канария – 2-4, Гранада – 1-6, Бреоган – 1-6, Паленсия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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