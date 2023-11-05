ACB. «Гранада» принимает «Реал», «Бреоган» – «Барселона» и другие матчи
В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
«Гранада» принимает «Реал», «Бреоган» сыграет с «Барселоной».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.00, «Паласио де Депортес де Малага»
- Уникаха
- Озетковски (19), Картер (8), Сима (5), Баррейро (4), Диас (2 + 6 передач) – старт; Джедович (15), Тэйлор (13), Перри (8), Томас (8), Эджим (4), Кравиш (1), Калиноски (0).
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 5 ноября, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 5 ноября, 20.30
Положение команд: Реал – 7-0, Валенсия – 6-1, Барселона – 5-2, Уникаха – 5-3, Жирона – 5-3, Баскония – 4-3, Мурсия – 4-3, Манреса – 4-3, Тенерифе – 4-4, Андорра – 4-4, Бильбао – 4-4, Обрадойро – 3-4, Ховентуд – 3-4, Сарагоса – 3-5, Гран-Канария – 2-4, Гранада – 1-6, Бреоган – 1-6, Паленсия – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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