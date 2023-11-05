ACB. «Гранада» принимает «Реал», «Бреоган» – «Барселона» и другие матчи

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В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

«Гранада» принимает «Реал», «Бреоган» сыграет с «Барселоной».

АСВ

Регулярный чемпионат

Мурсия – Манреса 50:40 (3 четверть)
Дата проведения
5 ноября, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes»
Онлайн матча

Уникаха – Обрадойро 87:74 (19:16, 23:18, 19:22, 26:18)
Дата проведения
4 ноября, 20.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча
Уникаха
Озетковски (19), Картер (8), Сима (5), Баррейро (4), Диас (2 + 6 передач) – старт; Джедович (15), Тэйлор (13), Перри (8), Томас (8), Эджим (4), Кравиш (1), Калиноски (0).
Обрадойро
Сурбригген (11), Баджим (11), Т.Скрабб (8), Пустовой (5), Суарес (0) – старт; Блажевич (17 + 7 подборов), Муньос (8), Фигерас (7), Тинкл (7), Герреро (0).

Баскония – Гран-Канария
Дата проведения
5 ноября, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
Онлайн матча

Бреоган – Барселона
Дата проведения
5 ноября, 19.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Ховентуд – Валенсия
Дата проведения
5 ноября, 20.30
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 7-0,  Валенсия – 6-1, Барселона – 5-2, Уникаха – 5-3, Жирона – 5-3, Баскония – 4-3, Мурсия – 4-3, Манреса – 4-3, Тенерифе – 4-4, Андорра – 4-4, Бильбао – 4-4, Обрадойро – 3-4, Ховентуд – 3-4, Сарагоса – 3-5, Гран-Канария – 2-4, Гранада – 1-6, Бреоган – 1-6, Паленсия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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