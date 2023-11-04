ACB. «Сарагоса» – «Бильбао», «Уникаха» сыграет с «Обрадойро» и другие матчи

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Сарагоса» примет « », « » дома сыграет с «Обрадойро».

АСВ

Регулярный чемпионат

Тенерифе – Андорра Дата проведения 4 ноября, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin» Онлайн матча

Паленсия – Жирона Дата проведения 4 ноября, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 7-0, Валенсия – 6-1, Барселона – 5-2, Баскония – 4-3, Бильбао – 4-3, – 4-3, Мурсия – 4-3, Уникаха – 4-3, Обрадойро – 3-3, Манреса – 4-3, – 4-3, Ховентуд – 3-4, – 3-4, Гран-Канария – 2-4, Сарагоса – 2-5, Гранада – 1-6, Паленсия – 1-6, Бреоган – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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