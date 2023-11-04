ACB. «Сарагоса» – «Бильбао», «Уникаха» сыграет с «Обрадойро» и другие матчи

Теги результаты Уникаха чемпионат Испании Жирона Бильбао Сарагоса Обрадойро Тенерифе Андорра Паленсия Баскетбол

В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Сарагоса» примет «Бильбао», «Уникаха» дома сыграет с «Обрадойро».

АСВ

Регулярный чемпионат

Сарагоса – Бильбао
Дата проведения
4 ноября, 20.00, «Príncipe Felipe Arena»
Онлайн матча

Уникаха – Обрадойро
Дата проведения
4 ноября, 20.00, «Паласио де Депортес де Малага»
Онлайн матча

Тенерифе – Андорра
Дата проведения
4 ноября, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
Онлайн матча

Паленсия – Жирона
Дата проведения
4 ноября, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 7-0,  Валенсия – 6-1, Барселона – 5-2, Баскония – 4-3, Бильбао – 4-3, Жирона – 4-3, Мурсия – 4-3, Уникаха – 4-3, Обрадойро – 3-3, Манреса – 4-3, Андорра – 4-3, Ховентуд – 3-4, Тенерифе – 3-4, Гран-Канария – 2-4, Сарагоса – 2-5, Гранада – 1-6, Паленсия – 1-6, Бреоган – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

В НБА стартует «внутрисезонный турнир». Что это за зверь такой с непроизносимым названием?

Кто больше всех потратил летом в НБА?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий