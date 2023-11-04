ACB. «Сарагоса» – «Бильбао», «Уникаха» сыграет с «Обрадойро» и другие матчи
В субботу, 4 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Сарагоса» примет «Бильбао», «Уникаха» дома сыграет с «Обрадойро».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.00, «Príncipe Felipe Arena»
- Дата проведения
- 4 ноября, 20.00, «Паласио де Депортес де Малага»
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.45, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 4 ноября, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia»
Положение команд: Реал – 7-0, Валенсия – 6-1, Барселона – 5-2, Баскония – 4-3, Бильбао – 4-3, Жирона – 4-3, Мурсия – 4-3, Уникаха – 4-3, Обрадойро – 3-3, Манреса – 4-3, Андорра – 4-3, Ховентуд – 3-4, Тенерифе – 3-4, Гран-Канария – 2-4, Сарагоса – 2-5, Гранада – 1-6, Паленсия – 1-6, Бреоган – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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