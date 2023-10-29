ACB. «Реал» примет «Паленсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Валенсией» и другие матчи

Теги результаты Баскония Барселона Реал чемпионат Испании Валенсия Гранада Бильбао Манреса Тенерифе Андорра Паленсия Баскетбол

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

Лидер турнирной таблицы «Реал» примет «Паленсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Валенсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Реал – Паленсия
Дата проведения
29 октября, 14.30, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Манреса – Гранада
Дата проведения
29 октября, 14.30
Онлайн матча

Андорра – Баскония
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Бильбао – Тенерифе
Дата проведения
29 октября, 19.00, «Бильбао Арена»
Онлайн матча

Валенсия – Барселона
Дата проведения
29 октября, 20.30
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 6-0, Барселона – 5-1, Валенсия – 5-1, Баскония – 4-2, Бильбао – 4-2, Жирона – 4-3, Мурсия – 4-3, Уникаха – 4-3, Обрадойро – 3-3, Манреса – 3-3, Андорра – 3-3, Ховентуд – 3-4, Тенерифе – 2-4, Гран-Канария – 2-4, Сарагоса – 2-5, Гранада – 1-5, Паленсия – 1-5, Бреоган – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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