ACB. «Реал» примет «Паленсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Валенсией» и другие матчи
В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.
Лидер турнирной таблицы «Реал» примет «Паленсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Валенсией».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 29 октября, 14.30, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 29 октября, 14.30
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 29 октября, 19.00, «Бильбао Арена»
- Дата проведения
- 29 октября, 20.30
Положение команд: Реал – 6-0, Барселона – 5-1, Валенсия – 5-1, Баскония – 4-2, Бильбао – 4-2, Жирона – 4-3, Мурсия – 4-3, Уникаха – 4-3, Обрадойро – 3-3, Манреса – 3-3, Андорра – 3-3, Ховентуд – 3-4, Тенерифе – 2-4, Гран-Канария – 2-4, Сарагоса – 2-5, Гранада – 1-5, Паленсия – 1-5, Бреоган – 1-6.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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