ACB. «Реал» примет «Паленсию», «Барселона» сыграет в гостях с «Валенсией» и другие матчи

В воскресенье, 29 октября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут пять матчей.

Лидер турнирной таблицы «Реал» примет «Паленсию», « » сыграет в гостях с «Валенсией».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: – 6-0, Барселона – 5-1, – 5-1, – 4-2, – 4-2, – 4-3, Мурсия – 4-3, Уникаха – 4-3, Обрадойро – 3-3, Манреса – 3-3, Андорра – 3-3, Ховентуд – 3-4, Тенерифе – 2-4, – 2-4, Сарагоса – 2-5, Гранада – 1-5, Паленсия – 1-5, Бреоган – 1-6.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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