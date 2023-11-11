ACB. «Андорра» примет «Манресу», «Жирона» встретится с «Уникахой» и другие матчи

Теги результаты Ховентуд Уникаха чемпионат Испании Жирона Мурсия Бреоган Манреса Андорра Паленсия Баскетбол

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Андорра» примет «Манресу», «Жирона» встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Андорра – Манреса
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Полиэспортиу де Андорра»
Онлайн матча

Бреоган – Ховентуд
Дата проведения
11 ноября, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
Онлайн матча

Жирона – Уникаха
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
Онлайн матча

Паленсия – Мурсия
Дата проведения
11 ноября, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia»
Онлайн матча

Положение команд: Реал – 8-0,  Барселона – 6-2, Валенсия – 6-2, Уникаха – 5-3, Мурсия – 5-3, Жирона – 5-3, Баскония – 4-4, Тенерифе – 4-4, Ховентуд – 4-4, Андорра – 4-4, Бильбао – 4-4, Манреса – 4-4, Обрадойро – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Сарагоса – 3-5, Гранада – 1-7, Бреоган – 1-7, Паленсия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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