ACB. «Андорра» примет «Манресу», «Жирона» встретится с «Уникахой» и другие матчи

В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.

«Андорра» примет «Манресу», « » встретится с «Уникахой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Бреоган – Ховентуд Дата проведения 11 ноября, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo» Онлайн матча

Паленсия – Мурсия Дата проведения 11 ноября, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia» Онлайн матча

Положение команд: Реал – 8-0, Барселона – 6-2, Валенсия – 6-2, – 5-3, – 5-3, Жирона – 5-3, Баскония – 4-4, Тенерифе – 4-4, – 4-4, – 4-4, Бильбао – 4-4, Манреса – 4-4, Обрадойро – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Сарагоса – 3-5, Гранада – 1-7, Бреоган – 1-7, Паленсия – 1-7.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.