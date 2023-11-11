ACB. «Андорра» примет «Манресу», «Жирона» встретится с «Уникахой» и другие матчи
В субботу, 11 ноября, в рамках регулярного чемпионата испанской лиги ACB пройдут четыре матча.
«Андорра» примет «Манресу», «Жирона» встретится с «Уникахой».
АСВ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Полиэспортиу де Андорра»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.00, «Pazo Provincial dos Deportes de Lugo»
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 11 ноября, 22.45, «Pabellón Municipal de Palencia»
Положение команд: Реал – 8-0, Барселона – 6-2, Валенсия – 6-2, Уникаха – 5-3, Мурсия – 5-3, Жирона – 5-3, Баскония – 4-4, Тенерифе – 4-4, Ховентуд – 4-4, Андорра – 4-4, Бильбао – 4-4, Манреса – 4-4, Обрадойро – 3-4, Гран-Канария – 3-4, Сарагоса – 3-5, Гранада – 1-7, Бреоган – 1-7, Паленсия – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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