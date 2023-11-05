Чемпионат Греции. ПАОК встретится с «Олимпиакосом», «Промитеас» – с «Лаврионом»
В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги ПАОК встретится с «Олимпиакосом», «Промитеас» – с «Лаврионом».
Чемпионат Греции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 5 ноября, 18.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
- Дата проведения
- 5 ноября, 21.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Арис – 4-1, Олимпиакос – 3-1, Промитеас – 3-1, Лаврион – 3-1, ПАОК – 2-2, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Перистери – 2-3, Аполлон – 1-3, Марусси – 1-4, Кардицас – 0-5.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
НБА подписалась с трусами Ким Кардашьян. Что? Как? Зачем?
Вембаньяма опять обыграл «Финикс» – второй раз за три дня! Набрал 38 очков уже в пятом матче в карьере
Комментарии