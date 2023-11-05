Чемпионат Греции. ПАОК встретится с «Олимпиакосом», «Промитеас» – с «Лаврионом»

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги ПАОК встретится с « », «Промитеас» – с « ».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Арис – 4-1, Олимпиакос – 3-1, – 3-1, Лаврион – 3-1, – 2-2, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Перистери – 2-3, Аполлон – 1-3, Марусси – 1-4, Кардицас – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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