Чемпионат Греции. ПАОК встретится с «Олимпиакосом», «Промитеас» – с «Лаврионом»

Теги результаты Олимпиакос ПАОК чемпионат Греции Промитеас Лаврион Баскетбол

В воскресенье, 5 ноября, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги ПАОК встретится с «Олимпиакосом», «Промитеас» – с «Лаврионом».

Чемпионат Греции

Регулярный чемпионат

ПАОК – Олимпиакос
Дата проведения
5 ноября, 18.15, «Kleisto Gipedo PAOK»
Онлайн матча

Промитеас – Лаврион
Дата проведения
5 ноября, 21.15, «Dimitris Tofalos Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Панатинаикос – 4-0, Арис – 4-1, Олимпиакос – 3-1, Промитеас – 3-1, Лаврион – 3-1, ПАОК – 2-2, Колоссос – 2-3, АЕК – 2-3, Перистери – 2-3, Аполлон – 1-3,  Марусси – 1-4, Кардицас – 0-5.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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