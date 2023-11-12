«Не надо брать челлендж при «+30». Вы выиграли, осталось три минуты. Это неуважение». Шредер после поражения от «Бостона»
«Бостон» на своем паркете крупно обыграл «Торонто» – 117:94.
За 3:39 до конца при «+27» на табло Джо Маззулла взял челлендж. Разыгрывающий «Рэпторс» Деннис Шредер остался недоволен решением тренера: «Не надо ничего оспаривать при «+30». Вы выиграли, осталось три минуты. Не стоит проявлять такое неуважение».
«Бостон» закрепился на второй строчке Востока (7-2), «Торонто» выпал из зоны плей-ин (4-5).
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