«Не надо брать челлендж при «+30». Вы выиграли, осталось три минуты. Это неуважение». Шредер после поражения от «Бостона»

« » на своем паркете крупно обыграл «Торонто» – 117:94.

За 3:39 до конца при «+27» на табло взял челлендж. Разыгрывающий «Рэпторс» остался недоволен решением тренера: «Не надо ничего оспаривать при «+30». Вы выиграли, осталось три минуты. Не стоит проявлять такое неуважение».

«Бостон» закрепился на второй строчке Востока (7-2), « » выпал из зоны плей-ин (4-5).