«Не надо брать челлендж при «+30». Вы выиграли, осталось три минуты. Это неуважение». Шредер после поражения от «Бостона»

Теги Бостон Торонто НБА Деннис Шредер Джо Маззулла Баскетбол

«Бостон» на своем паркете крупно обыграл «Торонто» – 117:94.

За 3:39 до конца при «+27» на табло Джо Маззулла взял челлендж. Разыгрывающий «Рэпторс» Деннис Шредер остался недоволен решением тренера: «Не надо ничего оспаривать при «+30». Вы выиграли, осталось три минуты. Не стоит проявлять такое неуважение».

«Бостон» закрепился на второй строчке Востока (7-2), «Торонто» выпал из зоны плей-ин (4-5).

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6 комментариев

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1ntegro
Я тоже согласен. Уважайте зрителей на тв и на трибунах. Всем ясен результат матча, нет мы помимо двухминутных таймаутов по 7 штук будем ещё челлендж на 5 минут смотреть.
+7
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+7
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gangstarr
Так то прав, есть нбашная этика
+2
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alex023
Тут не поспоришь. Тренер Бостона сморозил ерунду.
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ɔculpa
Ответ 1ntegro
Я тоже согласен. Уважайте зрителей на тв и на трибунах. Всем ясен результат матча, нет мы помимо двухминутных таймаутов по 7 штук будем ещё челлендж на 5 минут смотреть.
Я, конечно, понимаю, что таймауты часто важны для команд, но, сск, как же они концовку разбивают. А бывает ещё таймаут сразу после таймаута. Людям, которые всю жизнь смотрят НБА это может и нормально, привыкли, но я смотрю только несколько лет, и всё никак не могу свыкнуться.
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VKing24
Некрасиво
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Mars Usmanov
Ответ ɔculpa
Я, конечно, понимаю, что таймауты часто важны для команд, но, сск, как же они концовку разбивают. А бывает ещё таймаут сразу после таймаута. Людям, которые всю жизнь смотрят НБА это может и нормально, привыкли, но я смотрю только несколько лет, и всё никак не могу свыкнуться.
скоро привыкнешь
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