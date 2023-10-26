«Даже не начинайте». Деннису Шредеру сказали, что он первый после Кавая с 20+ очками в дебютной игре за «Торонто»
Чемпион мира-2023 в составе сборной Германии Деннис Шредер провел свой первый матч за «Торонто» – канадцы дома обыграли «Миннесоту» (97:94).
Немец отметился 22 очками и 7 передачами.
На послематчевой конференции журналист отметил: «Вы стали первым игроком, набравшим более 20 очков в дебютном матче за «Рэпторс», со времен Кавая Ленарда...»
«Нет, нет. Даже не начинайте», – ответил Шредер.
«Рэпторс» стали чемпионами в сезоне-2018/19 сразу после того, как к ним присоединился Кавай Ленард. Шредер стал игроком «Торонто» этим летом.
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