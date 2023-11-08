Разыгрывающий « » вспомнил забавный эпизод из матча с « », когда главный тренер Дарко Раякович в концовке во время тайм-аута объяснял игрокам, что необходимо сделать в предстоящем владении.

«Тренер нарисовал комбинацию, а внезапно заявил: «Да, но я могу просто забросить «трешку» с отшагиванием». Тренер хотел, чтобы он совершил проход. Барнс такой: «Могу просто забросить с отшагиванием».

Интересно, что в следующем эпизоде ровно это он и сделал», – рассказал Шредер.

За 37 секунд до сирены Барнс 3-очковым попаданием сравнял счет (108:108). Отыгравшись с «-22», «Рэпторс» победили в овертайме, Скотти набрал 30 очков.