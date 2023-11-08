Деннис Шредер: «Тренер нарисовал комбинацию, а Барнс заявил, что может просто исполнить бросок из-за дуги»
Разыгрывающий «Торонто» Деннис Шредер вспомнил забавный эпизод из матча с «Сан-Антонио», когда главный тренер Дарко Раякович в концовке во время тайм-аута объяснял игрокам, что необходимо сделать в предстоящем владении.
«Тренер нарисовал комбинацию, а Скотти Барнс внезапно заявил: «Да, но я могу просто забросить «трешку» с отшагиванием». Тренер хотел, чтобы он совершил проход. Барнс такой: «Могу просто забросить с отшагиванием».
Интересно, что в следующем эпизоде ровно это он и сделал», – рассказал Шредер.
За 37 секунд до сирены Барнс 3-очковым попаданием сравнял счет (108:108). Отыгравшись с «-22», «Рэпторс» победили в овертайме, Скотти набрал 30 очков.
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