Деннис Шредер: «Тренер нарисовал комбинацию, а Барнс заявил, что может просто исполнить бросок из-за дуги»

Теги Сан-Антонио Торонто НБА Деннис Шредер Скотти Барнс Дарко Раякович Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Деннис Шредер вспомнил забавный эпизод из матча с «Сан-Антонио», когда главный тренер Дарко Раякович в концовке во время тайм-аута объяснял игрокам, что необходимо сделать в предстоящем владении.

«Тренер нарисовал комбинацию, а Скотти Барнс внезапно заявил: «Да, но я могу просто забросить «трешку» с отшагиванием». Тренер хотел, чтобы он совершил проход. Барнс такой: «Могу просто забросить с отшагиванием».

Интересно, что в следующем эпизоде ровно это он и сделал», – рассказал Шредер.

За 37 секунд до сирены Барнс 3-очковым попаданием сравнял счет (108:108). Отыгравшись с «-22», «Рэпторс» победили в овертайме, Скотти набрал 30 очков.

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1 комментарий

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Djoyin
- Гонишь, ты знал, - сказал после игры Раякович Барнсу
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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