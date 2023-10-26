Деннис Шредер: «НБА стала мягче в обороне»

Теги Торонто сборная Германии НБА Деннис Шредер Баскетбол

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер после дебютного матча за «Торонто» отметил существенную разницу в силовой игре между НБА и ФИБА.

«В ФИБА можно касаться соперника в обороне. НБА стала немного мягче в обороне со всеми этими нежными фолами. К этому мне пришлось немного привыкать.

В ФИБА в обороне можно стоять в трехсекундной зоне сколько угодно, и там не так много пространства. А в НБА очень много открытого пространства. Мне нужно лишь все время быть агрессивным, создавать моменты для партнеров по команде и просто играть в свой баскетбол», – сказал Шредер.

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4 комментария

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Abdulla
Ответ Jerry Rodrogha
Ну вообще, в НБА в последние годы многовато было новых трактовок правил в пользу нападения, так что да, не помешало бы хотя бы частично откатить. Не до полного хардкора, в разумных пределах.
Ну, немного стали бороться с флопами, это уже хоть что-то.
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Jerry Rodrogha
Ну вообще, в НБА в последние годы многовато было новых трактовок правил в пользу нападения, так что да, не помешало бы хотя бы частично откатить. Не до полного хардкора, в разумных пределах.
+2
0
+2
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Jerry Rodrogha
Ответ Abdulla
Ну, немного стали бороться с флопами, это уже хоть что-то.
Ну флоп и в защите можно использовать, чардж имитировать. Тут вопрос именно разрешенного контакта, хэндчекинга и т.д. Реже стали давать фол, если игрок с мячом сам в защитника летит, это плюс, но маловато.
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kolyan#15
Так можно играть в евролиге?
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