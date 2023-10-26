Деннис Шредер: «НБА стала мягче в обороне»
Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер после дебютного матча за «Торонто» отметил существенную разницу в силовой игре между НБА и ФИБА.
«В ФИБА можно касаться соперника в обороне. НБА стала немного мягче в обороне со всеми этими нежными фолами. К этому мне пришлось немного привыкать.
В ФИБА в обороне можно стоять в трехсекундной зоне сколько угодно, и там не так много пространства. А в НБА очень много открытого пространства. Мне нужно лишь все время быть агрессивным, создавать моменты для партнеров по команде и просто играть в свой баскетбол», – сказал Шредер.
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