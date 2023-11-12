Келли Убре выписан из больницы. Защитник выбыл на длительный срок (Воджнаровски)
Атакующий защитник «Сиксерс» Келли Убре был сбит автомобилем в Филадельфии, Пенсильвания, сегодня ночью. После происшествия он отправился в медицинское учреждение, его состояние оценивалось как стабильное.
Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Убре был выписан из больницы. Защитник продолжит реабилитацию с медицинским персоналом «Сиксерс».
Ожидается, что он пропустит значительный период времени, отмечает Воджнаровски.
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