Келли Убре выписан из больницы. Защитник выбыл на длительный срок (Воджнаровски)

Теги происшествия Филадельфия НБА Келли Убре Баскетбол

Атакующий защитник «Сиксерс» Келли Убре был сбит автомобилем в Филадельфии, Пенсильвания, сегодня ночью. После происшествия он отправился в медицинское учреждение, его состояние оценивалось как стабильное.

Как информирует инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, Убре был выписан из больницы. Защитник продолжит реабилитацию с медицинским персоналом «Сиксерс».

Ожидается, что он пропустит значительный период времени, отмечает Воджнаровски.

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2 комментария

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Nikolay
Блин, только наладилось в Филе, и на те
+3
0
+3
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