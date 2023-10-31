Келли Убре: «Перейдя в «Сиксерс», почувствовал, что я наконец-то в НБА»

Форвард «Филадельфии» похвалил свой новый клуб за стремление к победе и то, как он обращается с игроками.

«Перейдя в этот клуб и увидев, как много они вкладывают в команду и игроков, я почувствовал, что я наконец-то в НБА. Первые пару недель в этом клубе я просто думал: «Ух ты! Вау! Это здорово!’

Разница между «Филадельфией» и другими клубами, где я был, огромная. Если владельцы и все в клубе вкладывают всю свою энергию и усилия в то, чтобы вы могли выходить и делать свою работу, это говорит о многом. Это видно по тому, насколько все гладко, четко и организованно.

Это значительно облегчает работу, потому что я могу сосредоточиться на том, чтобы выкладываться на 100 процентов, просто не поднимать голову и знать, что обо мне заботятся», – сказал Убре.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА