Келли Убре: «Перейдя в «Сиксерс», почувствовал, что я наконец-то в НБА»

Теги Филадельфия НБА Келли Убре Баскетбол

Форвард «Филадельфии» Келли Убре похвалил свой новый клуб за стремление к победе и то, как он обращается с игроками.

«Перейдя в этот клуб и увидев, как много они вкладывают в команду и игроков, я почувствовал, что я наконец-то в НБА. Первые пару недель в этом клубе я просто думал: «Ух ты! Вау! Это здорово!’

Разница между «Филадельфией» и другими клубами, где я был, огромная. Если владельцы и все в клубе вкладывают всю свою энергию и усилия в то, чтобы вы могли выходить и делать свою работу, это говорит о многом. Это видно по тому, насколько все гладко, четко и организованно.

Это значительно облегчает работу, потому что я могу сосредоточиться на том, чтобы выкладываться на 100 процентов, просто не поднимать голову и знать, что обо мне заботятся», – сказал Убре.

Это сложно осознать, но Леброн, Карри и Дюрэнт – в числе самых старых игроков НБА

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2 комментария

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Артем Кузнецов
Ответ Лиллард унижатель!
А в ГСВ был сосредоточен на том, что бы не получить в глаз от Грина
В ГСВ надо думать, понимать. В Филе такого нет)
+5
0
+5
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лиллард унижатель!
А в ГСВ был сосредоточен на том, что бы не получить в глаз от Грина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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