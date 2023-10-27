Келли Убре о дебюте за «Сиксерс»: «Надо продолжать в том же духе на протяжении 82 матчей»

Легкий форвард «Филадельфии» дебютировал за команду в официальной игре.

В матче с «Милуоки» (117:118) Убре записал на свой счет 27 очков, 4 подбора и 1 перехват при 9 из 11 с игры (5 из 6 из-за дуги) за 32 минуты со скамейки.

«Я все еще пытаюсь разобраться в новой для себя обстановке.

Единственное, что я могу сделать, это контролировать энергию, которую привношу в игру, и сегодня получилось. Так что теперь нужно быть последовательным и использовать все то, что я делал для подготовки к сегодняшнему матчу: изучая игру, готовясь к оппоненту и подготавливая свое тело. И продолжать в том же духе на протяжении 82 матчей», – сказал форвард после игры.

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