Келли Убре о дебюте за «Сиксерс»: «Надо продолжать в том же духе на протяжении 82 матчей»

Теги Филадельфия НБА Келли Убре Баскетбол

Легкий форвард «Филадельфии» Келли Убре дебютировал за команду в официальной игре.

В матче с «Милуоки» (117:118) Убре записал на свой счет 27 очков, 4 подбора и 1 перехват при 9 из 11 с игры (5 из 6 из-за дуги) за 32 минуты со скамейки.

«Я все еще пытаюсь разобраться в новой для себя обстановке.

Единственное, что я могу сделать, это контролировать энергию, которую привношу в игру, и сегодня получилось. Так что теперь нужно быть последовательным и использовать все то, что я делал для подготовки к сегодняшнему матчу: изучая игру, готовясь к оппоненту и подготавливая свое тело. И продолжать в том же духе на протяжении 82 матчей», – сказал форвард после игры.

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2 комментария

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Диетолог Зайона Уильямсона
А почему не 97..
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Андрей Петров
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причёску поменял и стал похож на человека, хороший старт получился, немного смострел этот матч как раз видел как запустил пару трёшек, если так пойдёт и харден не нужен филе будет
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